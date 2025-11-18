重開羈押庭！前名模蕭瑋葶涉侵占爆「這事」 今出庭拚交保沒結論

士林地院今提訊蕭瑋葶開羈押庭，訊後暫還押看守所。侯柏青攝



前名模蕭瑋葶涉與胞兄蕭靖夫婦侵占「中華民國身障關懷協會」逾億元捐款，遭士林地檢署起訴，士林地院於8/11裁定續押。蕭瑋葶抗告稱她6天前獲士林地院300萬交保，卻因「檢方法警人力不足、科控廠商請假」而交保受阻，高院日前裁定撤銷發回。檢方澄清聯絡過程有誤會，高檢署則指科控中心未獲通知。士院今天提訊蕭瑋葶調查是否羈押，法官訊後暫還押，全案將交由合議庭評議後決定。

檢方查出，內政部2011年核准設立中華民國身障關懷協會 （TDCA），蕭靖擔任首屆理事長，事後蕭靖被通緝，改由妻子陳品君接任理事長，他則化名擔任助理。而身為伊林名模的蕭瑋葶則掛名常務理事。但檢方發現，蕭靖夫婦涉嫌侵吞協會上億元公益款項，蕭女更以房產向銀行詐貸5000萬元，3人生活豪奢，還。高調在家裡「養狐狸」。

檢方於今（2025）年4/22將蕭女聲押獲准，8/1偵結起訴，並於8/11將蕭瑋庭移審士林地院，士院訊問後裁定蕭女羈押禁見3月，也駁回具保停押聲請。

律師抗告指稱，全案在移審士院（8/11）前6天（8/5），士院就裁准蕭女交保300萬元及搭配科技監控，家人8/5去辦保竟被告知「士林地檢署法警人力不足、辦理科技監控廠商請假」無法辦保。律師痛斥，原審裁定以「行政困難」為由拒交保沒有法律依據，已屬違法羈押。

高院合議庭認為，蕭女已自白銀行詐貸，她在移審庭前曾聲請具保停押，檢方於7/24行文法院同意交保，建議保金超過300萬及科技監控，法院8/5准予交保300萬及適當科控。但法院裁准交保後僅6天，移審庭卻又改裁定收押禁見，對於是否有「串證」的羈押原因有疑問。

高院也認為，律師主張蕭女親屬辦保不成的理由，由於關乎司法公信力，必須詳細查明，因而將此案撤銷發回士院更審。

對於高院裁定，士檢澄清說，8/8下午是士林地院通知蕭女家屬辦保，當時承辦檢察官考量法院僅裁定「接受適當科技監控」，由於還要確認執行事項，因此沒有通知科控中心，在聯絡過程中，或許因為用詞、理解產生誤會，後續將調查處理過程有無違失。高檢署科控中心則說，根本沒接到案子，不可能說出「科控廠商請假」這件事。

