重陽敬老關懷 與102歲鄒爺爺同在一起

台中后里區的獨居長者「鄒餘慶」爺爺，今年102歲高齡，他是慈濟的長期居家關懷戶，從80多歲時、就加入環保志工行列，。在重陽節，志工一如往常的關懷腳步，承歡鄒爺爺膝下、為他慶生。

慈濟志工 邱辛美 與 鄒餘慶：「 阿伯 請問您今年幾歲 102歲，來台灣80多年，對 25歲到台灣。」

來台定居80多年，鄒爺爺沒有再婚，膝下無兒女，還好有慈濟志工、承歡膝下。

慈濟志工 黃魏敏：「 一路來我就陪伴他，以前就是他每天都推著， 一個推車到馬路上，到處去撿我們的資源(回收物)，如果有重大災難的時候，他就會把錢捐出來。」

廣告 廣告

15年來的用心陪伴，78歲的志工黃魏敏、和102歲的鄒爺爺，宛如父女。

慈濟志工 黃魏敏：「 我會以照顧長輩的心在陪他。」

慈濟居家關懷戶鄒餘慶：「 來照顧我 我從心裡感謝，祝他們身體健康，(爺爺身體也很健康啊)，我的身體健康 是天照顧。」

慈濟志工 黃魏敏：「 爺爺從80幾歲就開始做環保，做到100歲，而且他每天早上差不多4點左右，他就在附近的土地公廟在那裡掃地。」

慈濟志工塗淑敏：「 我們(志工)有發揮身體的良能，然後又成長了我們的智慧，我們今天在這邊 為大家祝福喔，祝福大家 祝福你。」

百年歲月的容顏，仍是笑口常開。慈濟居家關懷戶鄒餘慶：「 我希望大家平安 平安就是好。」

慈濟志工 邱辛美：「 讓老有所依 做環保，讓我們這些老者，透過實做的參與 能夠心有所依歸，他們平常就會聊聊天 有伴啊， 平常都很開心，所以環保這個園地，輕安自在的一個好所在，讓我們的愛 生生不息。」

更多 大愛新聞 報導：

兒童取向歌仔戲 藝術卡車全台巡演

接住流星的人 演員現身高雄線上讀書會

