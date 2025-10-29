重陽敬老關懷 與102歲鄒爺爺同在一起
台中后里區的獨居長者「鄒餘慶」爺爺，今年102歲高齡，他是慈濟的長期居家關懷戶，從80多歲時、就加入環保志工行列，。在重陽節，志工一如往常的關懷腳步，承歡鄒爺爺膝下、為他慶生。
慈濟志工 邱辛美 與 鄒餘慶：「 阿伯 請問您今年幾歲 102歲，來台灣80多年，對 25歲到台灣。」
來台定居80多年，鄒爺爺沒有再婚，膝下無兒女，還好有慈濟志工、承歡膝下。
慈濟志工 黃魏敏：「 一路來我就陪伴他，以前就是他每天都推著， 一個推車到馬路上，到處去撿我們的資源(回收物)，如果有重大災難的時候，他就會把錢捐出來。」
15年來的用心陪伴，78歲的志工黃魏敏、和102歲的鄒爺爺，宛如父女。
慈濟志工 黃魏敏：「 我會以照顧長輩的心在陪他。」
慈濟居家關懷戶鄒餘慶：「 來照顧我 我從心裡感謝，祝他們身體健康，(爺爺身體也很健康啊)，我的身體健康 是天照顧。」
慈濟志工 黃魏敏：「 爺爺從80幾歲就開始做環保，做到100歲，而且他每天早上差不多4點左右，他就在附近的土地公廟在那裡掃地。」
慈濟志工塗淑敏：「 我們(志工)有發揮身體的良能，然後又成長了我們的智慧，我們今天在這邊 為大家祝福喔，祝福大家 祝福你。」
百年歲月的容顏，仍是笑口常開。慈濟居家關懷戶鄒餘慶：「 我希望大家平安 平安就是好。」
慈濟志工 邱辛美：「 讓老有所依 做環保，讓我們這些老者，透過實做的參與 能夠心有所依歸，他們平常就會聊聊天 有伴啊， 平常都很開心，所以環保這個園地，輕安自在的一個好所在，讓我們的愛 生生不息。」
更多 大愛新聞 報導：
兒童取向歌仔戲 藝術卡車全台巡演
接住流星的人 演員現身高雄線上讀書會
其他人也在看
土耳其採購20架颱風戰機 傳協議涵蓋武器配備方案
（中央社伊斯坦堡29日綜合外電報導）消息人士透露，土耳其向英國採購20架歐洲颱風戰機軍購案，涵蓋了完整的武器配備方案，其中包括歐洲MBDA飛彈公司製造的流星空對空飛彈與硫磺石空對地飛彈。中央社 ・ 1 天前
佳音英語 × 國立故宮博物院 首創教育聯名跨界鉅獻
佳音英語迎來45週年里程碑，與歡慶一百週年的國立故宮博物院強強聯手，共同啟動「佳音英語 × 故宮博物院」年度戰略合作。自2025年10月起，雙方將透過限量聯名周邊、主題課程、雜誌特刊等一系列深度內容，打造「學習 × 文化 × 生活」三位一體的沉浸式教育體驗。此次合作突破傳統學習框架，將故宮文物轉化為可感知、可互動、可應用的英語學習素材，實現「讓學習走出課本，走進生活」的教育願景。更特別的是，佳音英語人氣吉祥物將進駐故宮南院，為文化場域注入全新活力！警政時報 ・ 20 小時前
陪您到最後 民歌手分享母女時光
民歌手「王新蓮」重返舞台，在慈濟台東聯絡處的講座中，分享從美國返台定居台東池上的人生體悟。她以親身經歷，分享如何在陪伴母親走過人生終點後，決定放大生命寬度，活成自己想要的模樣，也用歌聲感動現場50...大愛電視 ・ 1 天前
莫忘傷痛 瓦倫西亞洪災周年
西班牙 瓦倫西亞去年10/29，發生毀滅性洪水，短時間降下的暴雨，相當於一整年的降雨量，造成近240人死亡，一年後。汽車堆積如山的景像，親人被洪水帶走的無助，依然深深刻在當地人腦海中。但在暖化威脅...大愛電視 ・ 1 天前
獨家》父帶小三躲債、母遭殺！6幼子自求生路 林作逸曝童年辛酸
改編41年前「李月桂案」的夯劇《我們六個》，分別在大愛台、Netflix播出後引起高度討論，6個孩子因父親經商失敗、母親遭小三殺害，彼此在絕境中互相扶持、感人熱淚。劇中人物原型、現任國小學輔主任林作逸，在《中時新聞網》專訪中，談到當時窮到住漏水違建小木屋、沒錢吃飯，大姊還在工廠切傷手指，小妹在育幼院中一度想不開，讓他忍不住悲從中來。中時新聞網 ・ 22 小時前
愛丁堡台灣留學生遭圍毆 警方：3名青少年遭起訴
（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）英國蘇格蘭首府愛丁堡8月底發生一起台灣留學生在公車上無端遭圍毆事件，過程被錄影、上傳網路。蘇格蘭警方今天告訴中央社，已有3名青少年被起訴。警方已結束調查。中央社 ・ 23 小時前
穩定幣是貨幣？ 央行、金管會的答案曝光
立委賴士葆今日問穩定幣是否為貨幣，央行副總裁朱美麗回應，穩定幣有支付功能，可視為是貨幣。中時財經即時 ・ 20 小時前
解缺工 旅宿、碼頭擬開放移工
行政院會今（30）日擬拍板「跨國勞動力精進方案」，閣揆卓榮泰昨搶先曝光內容，包含企業替本國勞工加薪即可增聘外籍移工、給予資深移工永居證、勞動部直接在他國設點引進移工與中階技術人力。另外，傳出政院可能開放旅宿業與港口碼頭裝卸移工，政務委員陳時中昨未證實，僅說「如果」開放，應會參照本勞加薪方案開放名額，配額上限同為10％。中時新聞網 ・ 1 天前
不用坐輪椅了！京華城案沈慶京出庭「自己走」 被問身體仍嘆「這句」
威京集團主席沈慶京涉及京華城案，被控行賄前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇，去年8月起遭羈押近11個月，才以1.2億元高價交保。過去他出庭都乘坐輪椅，經常抱怨被羈押以後把身體搞壞，開庭時，他也不時需要告假回醫院看診。不過，沈慶京今（10/30）日一下車，是難得直接走下來，在助理陪同下，拄著拐杖自己走進法院。記者詢問身體狀況，他還是說「越來越差」，但「要練習走路」。太報 ・ 20 小時前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 17 小時前
外送點到「隔夜飯」？客嗆別做了 小吃店老闆怒砍
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 1 天前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 1 天前
假日看小病免跑大醫院 六都13處「假日急症中心」11/2上路
【記者黃泓哲／台北報導】民眾假日發燒、生病不用再苦等大醫院急診！健保署宣布，全台六都「假日急症中心」將於11月2日正式上路，共設置13處據點，提供輕症患者假日就醫的新選擇。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
等嘸代駕酒後移車！周孝安涉酒駕今遭起訴 經紀人無奈回應了
藝人周孝安驚傳10月25日凌晨4時許酒駕遭逮，據了解，他在大安區忠孝錢櫃前被巡邏員警攔查，酒測值達每公升0.28毫克，當場被依公共危險罪送辦。檢察官複訊後諭知無保請回；30日台北地檢署依法起訴周孝安，並聲請簡易判決處刑。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 1 天前
大麻軟糖藏行李闖關！男子遭X光機揭穿 雙手上銬被逮
桃園機場再傳旅客闖關攜帶大麻軟糖入境！從美返台的男子將大麻軟糖藏於行李中，企圖偷渡毒品，被海關人員識破，當場依現行犯逮捕上銬。面對鐵證如山的化驗結果，該男子啞口無言。海巡署副隊長何烜丞表示，近期因應「非洲豬瘟」疫情，海關嚴加查緝下，藏匿行李中的違禁品無所遁形。我國去年查獲大麻高達「2493公斤」，實際吸食人口恐怕還有更多的黑數存在！TVBS新聞網 ・ 17 小時前
血液基金會遭控「打壓工會、刁難請假」 工會直衝勞動部抗議
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 血液基金會企業工會今（30）日前往勞動部前抗議，指控血液基金會違反和解協議、刁難工會幹部申請會務假；對此，血液基金會以聲明回應，強調「絕未苛扣或刁難工會幹部會務假」，一向遵守「工會法」規定，尊重工會運作，並稱對於外界的誤解深表遺憾，將會尊重裁決結果。 血液基金會企業工會是與多個勞團代表上午赴勞動部門口抗議，高喊「打壓...匯流新聞網 ・ 16 小時前
淡海輕軌駕駛遭襲 暗夜雷射筆「綠光」射眼｜#鏡新聞
新北市淡海輕軌，2個月內3起有人用雷射筆，瞄準輕軌駕駛室，警方經過比對後，循線逮到一名58歲的蔡姓男子，他聲稱只是用雷射筆照射只是好玩。警方進一步搜索後，發現這男的的家裡，有海洛因，而他的王姓女友也在場，同樣也被帶回偵辦。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前