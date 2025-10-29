重陽敬老 新北高灘地打造無障礙河濱環境

九九重陽敬老佳節的今日，新北市政府高灘地工程管理處持續以實際行動展現「友善通行」的施政理念。近年來，高灘處持續推動改善進入河濱的動線，從新建電梯、增設無障礙坡道，到改善堤坡設施，讓長者、親子與身心障礙者都能自在暢遊河濱公園。

新北市高灘處長黃裕斌昨（二十九）日表示，河濱公園原本是市民親水休憩的重要空間，高灘處自一○八年至一一四年間於河濱重要出入口更積極的投入無障礙環境建設。

黃裕斌指出，如新月橋二座電梯可到新月廣場及板橋區新海人工濕地、博愛陸橋電梯可至綠寶石運動公園、福和電梯可到福和運動公園、瓊林陸橋電梯可至西盛環保公園及環河陸橋電梯到淡水河畔河濱公園，共計新建六座電梯，使新北河濱電梯總數高達十五座，同時也完成大漢溪流域瓊林、擺接堡及淡水河流域環河等三處陸橋旁之堤坡及捷運三重站下堤坡動線改善，持續搭起市區與河濱間的「幸福通道」。