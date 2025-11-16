重陽橋下驚見男子倒臥河岸 頭部重創OHCA送醫搶救中

新北市三重區重陽橋下堤外便道發現男子倒臥河岸，頭部撕裂傷且無呼吸心跳，已送醫搶救中。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區重陽橋下堤外便道16日中午，有民眾發現一名男子倒臥河岸邊無反應。救護人員趕抵後，發現男子頭部有撕裂傷且已無呼吸心跳，立即施以急救，並送往台北市新光醫院搶救，目前仍在急救中。

新北市消防局16日11時許接獲報案，指在重陽橋下堤外便道河岸邊有男子倒地。救護人員到場後發現男子頭部有明顯撕裂傷，已呈現OHCA，立即給予急救措施。

警方初步研判，男子可能從堤防上跌落，造成頭部重傷並失去生命跡象。

警方在現場找到男子的身分證件，已通知家屬前往醫院。確切事發原因，仍持續調查釐清。

