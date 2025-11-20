重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門

長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。

小Call為了家中祭祀拜拜跟婆婆大吵（圖／和展影視）

然而再好的婆媳也難免起爭執，真正引爆衝突的導火線，是家中與親戚頻繁的祭拜。小Call透露，婆婆是虔誠信徒，家裡逢大小節日必定拜拜，還供奉三個祖先牌位（其中包含兩個親戚家的祖先）及一尊神明。每次供品都十分豐盛，還需耗費心力折蓮花、元寶。小Call雖然會幫忙，但過程相當辛苦，加上親戚在祭拜後常到家裡聚會，事後環境也變得雜亂難整理。

廣告 廣告

小Call表示，自己原本只是心疼婆婆年紀已大，光是準備就很辛苦，因此多次提出希望「簡化拜拜次數與供品」的想法。今年重陽節，累積的壓力終於爆發，小Call忍不住對婆婆大吼：「妳每個月都在拜拜，每個月兩三次，一年拜個四十次！」婆婆聞言也氣得回擊：「哪有四十次這麼多，以後不拜了！」隨即甩門回房，讓一旁的先生也看得愣住。事後，在親戚居中協調下，婆婆似乎逐漸接受簡化祭拜的建議。

兩性專家黃越綏老師在節目中針對婆媳問題給予建議（圖／和展影視）

兩性專家黃越綏分析，小Call雖然出於心疼，但情緒中也混雜「累、煩、不喜歡」的感受。「小Call的婆婆經歷大吵、親戚勸說，再加上對自己年紀的認知，或許已經準備好做出改變。」她建議小Call，目前最重要的是修補關係。回家後可以對婆婆說：「我捨不得您這麼累，我又笨手笨腳幫不上忙，希望您能原諒我。」同時給婆婆一個溫暖的擁抱，化解彼此心中的不悅。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導