重陽GO GO GO！長輩揮汗競技展青春 南老趣味運動會登場，活力滿點歡慶敬老節

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為弘揚尊老敬老精神，衛福部南區老人之家今（2）日舉辦「樂活九九、重陽GO GO GO」趣味運動會，長輩們化身運動好手，全場充滿加油聲與歡笑聲，用行動展現不老精神與快樂能量。

活動從運動員宣誓與聖火點燃揭幕，氣氛熱烈。「健忘村」團隊帶動暖身操，炒熱現場氛圍。比賽項目多元，從推球接力、沙灘排球到輪椅挑戰賽應有盡有，並結合AI體感健康促進體驗，讓參與者在運動中兼顧趣味與健康。

廣告 廣告

▲南老舉辦「樂活九九、重陽GO GO GO」重陽趣味運動會。（圖／南老之家）

本次運動會也特別邀請多位貴賓蒞臨共襄盛舉，包括鍾佳濱立法委員、徐富癸立法委員夫人張靜玲理事長、李世斌縣議員、蔣家煌縣議員、饒儀君市民代表及盧逸洋里長等人，一同為長輩加油打氣。貴賓們除致詞表達對長輩的關懷與祝福外，也親自參與互動環節，與長輩並肩體驗「共融」的運動精神。

▲南老舉辦「樂活九九、重陽GO GO GO」重陽趣味運動會。（圖／南老之家）

鍾佳濱委員表示：「看到長輩們精神奕奕地投入每一項活動，真的令人感動，這不僅是體能活動，更是生命力的展現。」徐富癸立法委員夫人張靜玲理事長則提到：「藉由運動與陪伴，讓長輩感受到被重視與關懷，這樣的活動意義深遠。」李世斌、蔣家煌議員、饒儀君代表及盧逸洋里長也一致肯定南區老人之家用心的活動安排，讚揚這樣的共融模式，讓社區與長輩之間更緊密連結，真正落實「活躍老化」的理念。

透過簡單有趣的團隊競賽，不僅促進長輩肢體活動與血液循環，更拉近了長輩與社區民眾之間的距離，形成溫暖的社會支持網絡。活動進行中，各隊精心打扮、活力四射，精神抖擻報隊名、喊隊呼，個個磨拳擦掌、雄心壯志拿金牌、奪獎金，這場高齡長者趣味競賽運動會在南老熱鬧歡樂展開，長輩個個卯足全勁，臉上洋溢著活力，身上散發出青春，不老運動魂在南老。

▲南老舉辦「樂活九九、重陽GO GO GO」重陽趣味運動會。（圖／南老之家）

衛生福利部南區老人之家許慧麗主任表示：重陽節不僅是感恩與敬老的節日，更是實踐「健康老化、活躍老化」的重要時刻。活動藉由運動與互動，讓長輩展現生命力與自信，這次更結合了本家院生與長輩同樂，促進青銀間交流，並讓青年學子體驗「樂齡」相關議題，營造世代共融的高齡友善環境。這場運動會她為長輩的認真、全力以赴感到驕傲與感動，活動最後舉行頒獎典禮，長輩們滿載笑容領獎，場面溫馨感人，看到長輩在活動中展現熱情與笑容，是最美好的重陽禮物。