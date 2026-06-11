重電多頭還沒結束 下一關看誰把訂單變營收
重電族群近年從傳統機電設備股，躍升為資本市場熱門題材，背後不只靠台電強韌電網計畫支撐，還包括綠電併網、美國電網更新，以及AI資料中心用電需求快速升溫。不過，隨著主要廠商訂單能見度普遍拉長，市場關注焦點也開始轉變，下一階段不再只是誰接到訂單，而是誰能擴產、準時交貨，並把手中訂單真正轉成營收與獲利。
法人分析，台電規模達5,645億元的「電網韌性建設計畫」，將在電網分散、強固防衛等面向，增設與汰換電力電網系統，帶動配電、輸電、儲能、併網與變壓站等工程需求，由於台灣電網正從過去集中式架構，逐步轉向分散化，氣體絕緣開關（GIS）、變壓器與配電設備需求增加，也讓國內重電廠商訂單能見度延伸至2028年至2030年。
台電、美國、AI三大需求撐住長線
除了台電釋單，美國市場也成為重電廠商新動能。法人指出，美國輸配電系統老舊，加上再生能源併網、資料中心用電大增，帶動電網設備更新需求；雖然美國當地業者也在擴產，但變壓器供不應求，使電網業者擴大向海外採購，有利台灣廠商拓展外銷市場。
AI資料中心則是這波重電題材的新變數，過去市場談AI，多半聚焦伺服器、散熱、PCB與高速傳輸，但AI資料中心耗電量高，對供電穩定度要求也越高，必須建置專屬變電站與高壓供電系統。法人分析，部分雲端服務大廠為確保供電穩定，已直接向重電廠訂購中高壓設備，讓重電族群從台電概念股，進一步延伸為AI電力基礎建設供應鏈。
5月營收不同調 族群開始分化
不過，最新月營收也透露，重電股已經不是全面齊漲齊跌。根據資料，士電5月營收30.5億元，年增8.4％；東元5月營收56.9億元，年增10.6％；中興電5月營收23.9億元，年增3.6％。但亞力、華城、大同單月營收則較去年同期下滑，其中華城5月營收14.8億元，月減34.3％、年減9.3％，主要受到出貨與專案認列時間點影響。
這也顯示，重電產業的長線需求雖然仍在，但每家公司營收表現會受到產品組合、出貨時程、專案認列與產能配置影響。換言之，訂單能見度長，不代表每個月營收都會同步成長，未來市場對重電股的檢驗，也會從「有沒有接單」進一步轉向「能不能交貨」。
以中興電來看，法人指出，公司受惠台電強韌電網計畫，且為國內少數具備超高壓GIS設備能力的廠商，目前在手訂單約400億元，除台電訂單外，也取得電廠改建統包工程與離岸風電相關工程標案；華城則受惠台電電網計畫、美國電力公司與AI資料中心變壓器訂單，公司目前接單以2028年出貨為主，部分訂單能見度看到2029年，AI資料中心累積訂單達150億元。
滿手訂單之後 產能與交期成考驗
面對需求升溫，擴產成為各家重電廠的共同課題。士電總經理謝漢章先前指出，重電訂單能見度三年內沒有問題，因應未來3至5年台電、民間綠能與外銷市場需求，公司興建大型變壓器新廠，預計投產後年產能可增加30％。華城也斥資擴建觀音3B廠，因應後續變壓器與外銷需求。
大同則表示，電力事業營收持續成長，且隨著美國出貨量增加，毛利率也有成長空間，目前電力事業在手訂單達200億元，訂單能見度延伸至2027年；亞力受惠台電強韌電網計畫、軌道建設與半導體建廠需求，目前在手訂單逾百億元，後續營運仍看穩健向上。
法人認為，重電產業的多頭格局尚未結束，但股價與基本面已進入下一階段檢驗。過去市場看的是台電強韌電網釋單、綠電併網與AI用電題材，現在則要進一步觀察產能開出速度、交期掌握、外銷比重，以及AI資料中心訂單能否穩定認列。對重電廠商來說，滿手訂單只是第一步，真正的考驗，是能不能把長單變成營收，再把營收轉成獲利。
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