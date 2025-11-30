重電股／華城在美訂單 目標價更新

財經中心／廖珪如報導

美國電網老舊，加之AI成為吃電怪獸，電網更新、變壓器供給都成爲新建設目標，華城可望受惠。（示意圖／PIXABAY）

美國面臨供電壓力，受電力需求大增及電廠退役潮影響，預期 2030 年美國主要 RTO 備轉容量將全面低於法定標準，顯示現有電力設施已無法支撐負載成長，需要新建電廠因應。推估 2030 年前全美至少需新增 121 GW 電廠容量，將同步推升變壓器需求；以一般電廠配置換算，這些新增電力將帶來約 269 GVA 的大型電力變壓器（LPT）需求。即便國際大廠正在擴建產能，短期仍難扭轉美國變壓器高度供不應求的情況，LPT 進口比重預估仍將維持在 80% 高檔。

在此背景下，國泰期貨證券維持華城（1519）評等「買進」，並預估公司 2025 年及 2026 年 EPS 將達 13.24 元與 20.89 元，理由是美國電力投資需求結構性向上，而華城接單能見度隨之提升。另一方面，凱基投顧則將華城 12 個月目標價設定為 855 元，基於 2026–2027 年預估 EPS 平均值給予 35 倍本益比，認為美國電廠新建帶來的 LPT 需求明確，加上華城自 2026 年起新產能陸續開出，毛利率與獲利水準可望逐年改善。

華城有望吃下美國訂單

美國電網由區域系統與公用事業組成，本就因極端天候、再生能源比例提升而承壓，如今又遭遇 AI 浪潮推升資料中心耗電，使問題惡化。施耐德北美公共政策長 Jeannie Salo 直言，若無法確保供電，美國在 Al競賽中可能落後中國，也會影響外國投資意願。

尖峰需求成長正迅速壓縮備用容量，使電網更易在網攻或寒潮等情況失去彈性。資料中心需求快速推升用電結構變化，估計2035年資料中心用電將倍增，佔美國總用電量近 9%。2025年冬季尖峰用電較 2024年增加 20 GW．但新增供應僅9.4 GW．顯示風險持續上升。雖然部分地區如德州因儲能設備增加而緩解了壅塞，但整體儲電量仍有限。

大環境供不應求情況有利華城延續關稅轉嫁模式。關稅政策宣布後，台灣出口美國電力變壓器仍年增 92%，顯示即便施行對等關稅，客戶仍傾向吸收關稅以維持進度。由於 4924 前華城訂單關稅已與客戶分攤，未來新訂單亦納入變動條款，故關稅對獲利影響有限。另取得美國星際之門一期訂單，推估採購方為當地公用事業，打入當地供應鏈。

