重電／訂單滿手 目標價上看1100的他

財經中心／廖珪如報導

華城佈局美國，加之美國電力供應在AI浪潮下成為剛需，華城可望受惠。（示意圖／PIXABAY）

美國科技新聞網站《The Information》12月11日報導，輝達(NVIDIA)計劃下週在加州聖克拉拉總部舉辦私人電力高峰會，邀集專注解決資料中心電力短缺問題的新創公司。這場峰會凸顯資料中心供電不足已成限制AI發展的關鍵瓶頸，也為台灣電力供應鏈帶來龐大商機。

受惠於 AI 資料中心需求快速擴張，華城（1519）未來數年成長趨勢明確，整體訂單能見度已延伸至 2028 年，有助於評價水準進一步提升。兆豐投顧上調華城投資評等至「買進」，目標價 1,100 元（以 2027 年 EPS 給予 40 倍本益比），潛在上漲空間約 36%。法人預估，華城 2025、2026 與 2027 年每股盈餘（EPS）分別為 13.82 元、21.68 元與 27.48 元，AI 資料中心相關營收占比將於未來數年快速放大，成為推升獲利成長的核心動能。

就短期營運表現觀察，華城 2025 年第三季營收 58.32 億元，季減 4%、年增 8.9%；毛利率達 41.7%，較前一季提升 1.3 個百分點、年增 3.4 個百分點。單季營業利益 12.02 億元，季減 19.9%、年減 15.1%；稅後淨利 10.9 億元，季增 37.9%、年減 11.3%，單季 EPS 為 3.45 元。法人指出，第三季費用明顯增加，主因關稅相關負擔提前認列於費用端，後續將回沖至營收，未來毛利率可能出現膨脹效應。

星際之門訂單加持

展望全年，法人預估華城 2025 年營收可達 246.13 億元，年增 21.8%；毛利率 40.6%，年增 4 個百分點；營業利益 56.17 億元，年增 14.9%；稅後淨利 43.64 億元，年增 1.8%，EPS 為 13.82 元。法人指出，華城已於 2025 年接獲美國「星際之門」一期訂單約 20 億元，預估今年 AI 資料中心相關營收占比將提升至 5%，為後續成長奠定基礎。

展望 2026 年，法人預估華城營收將成長至 306.12 億元，年增 24.4%；毛利率提升至 43.6%，年增 3 個百分點；營業利益 84.44 億元，年增 50.3%；稅後淨利 68.5 億元，年增 57%，EPS 上看 21.68 元。法人認為，隨著 AI 資料中心相關訂單快速放量，將帶動產品組合優化，毛利率基礎假設同步上修。

法人重申華城 2025 至 2027 年 EPS 預估為 13.82 元、21.68 元與 27.48 元，目前股價約以 2027 年 EPS 的 29.4 倍本益比交易，仍位於歷史評價區間 15 至 75 倍的中下緣。在 AI 資料中心需求明確、訂單能見度延伸的支撐下，兆豐投顧上調華城投資評等至「買進」。

