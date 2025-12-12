重馨出發 勵馨基金會永續創作成果展

合照

由勵馨基金會推動，獲得文化部「113-114年永續工藝計畫」支持的「村廢玻璃永續創作計畫」，串聯玻士岸、榕樹、銅門與文蘭等地文健站，將回收廢玻璃轉化為琉璃藝術，今（12）日特別舉辦「重馨出發！銀領藝術永續創作成果展」，讓民眾看見以共學共創為核心的地方創生。



勵馨基金會「馨工房」透過系統化課程與工坊實作，陪伴偏鄉長者、高齡者、弱勢婦女，在每週固定的學習時光中，透過手作找回自信、重建生活節奏。一年來，共設計了14份樂齡共學教案，涵蓋琉璃珠燒製、海廢創作《飛鳥與飛魚》，以及融合部落文化的琉璃砂畫創作。勵馨基金會花蓮分事務所主任朱慶萍表示，這個永續工藝計畫是教學相長的活動，馨工房的婦女與部落長者透過手作活動激盪出不一樣的創作靈感，未來也將持續透過「馨工房」，深化在地連結，讓每一份創作都成為永續與希望的延伸。

