重點不是陳亭妃、賴清德！郭正亮曝謝龍介「勝選方程式」：台南最大變數在這

藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德的本命區，台南立委陳亭妃、謝龍介的「第6度對決」更是備受關注；前立委郭正亮坦言，陳亭妃在台南的實力仍相當強悍，謝龍介要做出反擊，並非是直接對決賴清德或陳亭妃，而是要以更靈活的選戰策略爭取中間選民支持，同時關注如新潮流等「第三勢力」的動向，才能有效提高勝算。

郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，跟高雄市長參選人、民進黨立委賴瑞龍相比，深耕台南多年的陳亭妃無論在實力還是政治底氣上，都要深厚許多，謝龍介要想提高勝算、拉近選情，就必須要採取更靈活的選戰策略。

「關鍵變數在於是否會有第三勢力人選投入戰局」，郭正亮分析，過去有過參選紀錄的陳永和、「虧雞福來爹」林義豐等人，恐成為影響整體版圖的關鍵人物，畢竟如果有第三方候選人出現，新潮流系統內部可能會出現「策略性投票」的討論。

郭正亮坦言，地方政治向來複雜，謝龍介必須要觀察第三方動向，在爭取中間、非綠選民支持的同時，準備好應對可能出現的「分進合擊」」局面，只要能有效整合分散的選票，謝龍介就有提升勝率的可能。

