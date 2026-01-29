重點整理一次看！科技巨頭財報出爐 Meta、微軟、特斯拉和三星電子全掌握
美國科技「三巨頭」，包括Meta、微軟與特斯拉，以及南韓三星電子在台灣時間今天（29日）上午紛紛公佈財報，以下是最新財報重點整理：
Meta
－上季財報：AI幫忙強化廣告業務，上季整體營收599億美元，超越預期
－本季展望：估本季營收多達565億美元，高於預估
－資本支出：今年資本支出預期多達1,350億美元，超過去年的722.2億美元，也高於預期
－談話重點：祖克柏表示，他的AI策略核心在於「前置投入」運算資源，為公司達成「超級智慧」目標做準備
－盤後股價：大漲逾6%
微軟
－上季財報：Azure雲端運算部門營收成長38%，較前季的37%放緩
－本季展望：估整體營收812億美元，符合預期，Azure營收可望成長37%-38%
－資本支出：上季資本支出達375億美元，年增66%，高於預估，其中約三分之二用於運算晶片
－談話重點：剩餘履約義務年增一倍，達到6,250億美元，主要來自一筆與OpenAI簽訂的2,500億美元新合約
－盤後股價：下跌逾6%
特斯拉
－上季財報：全年營收年減約3%至948億美元，是首度年度營收下滑，因交車量減少
－本季展望：未提及2026年汽車銷售預估
－資本支出：2026年資本支出倍增至逾200億美元，資金將用於啟動Robotaxi專用車、人形機器人與電動半掛卡車的量產，並興建新的能源產品工廠
－談話重點：馬斯克說，評估興建涵蓋邏輯、記憶體與封裝的本土「Terafab」晶圓廠。此外，將結束Model S與Model X生產，將佛利蒙廠產能轉用於製造Optimus人形機器人
－盤後股價：上漲2%
三星電子
－上季財報：晶片事業上季營業利益較去年同期激增470%
－本季展望：預估AI熱潮在首季繼續帶動記憶體產業的有利市況
－資本支出：將大幅提高對記憶體設備的資本支出，以滿足AI成長中的需求
－談話重點：三星共同執行長盧泰文形容這場晶片短缺程度「前所未見」，並表示不排除調漲價格
－今天股價：開高走低，尾盤小跌0.5%
