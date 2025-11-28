重7.7公斤！Porsche賽車迷必收、巨型限量紀念冊解密

記者鍾釗榛／綜合報導

保時捷《Artifacts: Porsche Motorsport 》紀念冊。（圖／翻攝 Type 7網站 ）

想知道Porsche傳奇賽車背後那些從未曝光的寶物？由Type 7聯手Porsche Motorsport推出的《Artifacts: Porsche Motorsport》正式登場，這本超豪華桌上畫冊直接把品牌跨年代的珍品一次收進550頁的巨冊裡，內容充滿滿滿車迷最愛的歷史細節與稀有文物。

這本超豪華桌上畫冊直接把品牌跨年代的珍品一次收進550頁的巨冊裡。（圖／翻攝Type 7網站）

深入Flacht、Weissach限制區拍攝

這本特別版企劃直接在Porsche最核心、最封閉的區域如Flacht和Weissach實地拍攝，記錄超過250件珍貴物件。由Type 7背後的ERG Media主導製作，主創Thomas Walk更用高解析度鏡頭捕捉零件上獨有的「Raceborn」質感、歲月痕跡和蘊含其中的工程哲學，可說是賽車迷的夢幻視角。

保時捷《Artifacts: Porsche Motorsport》紀念冊，記錄超過250件珍貴物件。（圖／翻攝Type 7網站）

傳奇人物助陣

內容不只拍得漂亮，更與Porsche Corporate Archive合作進行深度敘事，還收錄了賽車傳奇領隊Roger Penske、以及廠隊車手Richard Lietz、Pascal Wehrlein等人的訪談，把賽道上的故事、情感與技術完整呈現。

收錄了賽車傳奇領隊Roger Penske、以及廠隊車手Richard Lietz、Pascal Wehrlein等人的訪談。（圖／翻攝Type 7網站）

致敬60年代經典設計

本書由House Industries的Andy Cruz設計，以深紅色壓紋「仿皮」封面向1960年代的經典檔案夾致敬。全書重量達7.7公斤、存在感超強，由 ERG Media 出版的英文精裝版售價350歐元（約新台幣12,000元），對熱愛Porsche賽車文化的收藏家來說絕對值得。

外側的固定帶以賽車安全帶來設計。（圖／翻攝Type 7網站）

