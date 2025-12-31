野保團體評《動保法》修法：38項提案僅一項納遊蕩動物衝突管理

立法院經濟委員會年底（12月31日）將進行《動物保護法》修正的第二次審查，其中關於遊蕩犬貓管理問題引發不少討論。多個野生動物保育團體及立法委員於30日召開聯合記者會，針對全部修法提案進行評比，結果顯示28位提案立委中，僅有8位立委的提案達到「有助減緩遊蕩動物對環境之衝擊」的門檻，且只有一條提案明確聚焦於保育團體認為最急迫的遊蕩犬貓「衝突管理」問題，顯示整體修法方向仍與第一線實務需求出現明顯落差。

本次也是野保團體首度公布一套可供檢視的「修法評分系統」，從「源頭管理」、「末端管理」與「衝突管理」三大面向，量化各委員提案對解決遊蕩動物衝突問題的實質助益。

28位立委提案 僅八位達門檻

野保團體聯合發言人李宗宸指出，近年野生動物遭遊蕩動物攻擊案例頻傳，相關的人畜衝突事件（比如遭犬隻追車，或為閃避遊蕩犬貓導致的車禍）也有逐年上升的趨勢。李宗宸強調，政策討論必須明確區分「長期結構改革」與「短期衝突緩解」，且兩者須並行推動，缺一不可。

野保團體根據「源頭管理」、「末端管理」與「衝突管理」三個面向，評估此次動保法修法提案對「減緩遊蕩動物問題」的效益，建立評比制度。

「源頭管理」需實質涉及繁殖管理、棄養防制、放養管制或飼主責任教育等，能從根源降低遊蕩動物數量與風險，並提升動物福利，屬於長期結構改革。

「末端管理」亦被歸類為長期結構改革，提案內容須涉及強化私立收容所管理，或公立收容所的環境改善，有助於收容單位提高周轉率。

而「衝突管理」則屬短期的衝突緩解，提案內容須包含管制、管理遊蕩動物衝突熱區的高風險行為，例如規定飼主有義務防止寵物無故傷害野生動物。

本次共有28位立委提出總共38項修法提案，透過上述評分系統檢視，僅有八位立委（郭昱晴、黃捷、張雅琳、陳亭妃、蘇巧慧、洪孟楷、羅廷瑋及葉元之）的修法提案涵蓋至少兩項評比重點，達到「有助減緩遊蕩動物對環境之衝擊」的門檻。

野保團體強調，在長期結構改革尚未完善前，政府不應放任遊蕩動物問題持續惡化；在推動源頭管理與末端管理的同時，必須同步建立可即時發揮效益的法律工具。

遊蕩動物群聚恐增病毒傳播風險 野保團體盼修法能補齊缺口

近年，遊蕩犬貓與野生動物衝突問題引起社會議論，《環境資訊中心》曾報導，今年4月立委在質詢農業部時，提出優先針對特定區域試行禁止餵食遊蕩動物。7月初時，更有民眾在公共政策網路參與平台，針對遊蕩動物管理相關議題（包括收容所管理、餵食行為等）進行提案並通過覆議門檻。

農業部上週（23日）亦預告，將禁止民眾於自然保護區、野生動物保護區及自然保留區內餵食動物，以防餵食行為導致遊蕩動物群聚，只不過預告範圍並不包含動保法。農業部林業及自然保育署表示，在非管轄保護區內的餵食行為，須透過修動保法管理。

在立法院審查動保法修法前一天，包括為野生動物而走聯盟主席李宗宸、台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯、台灣石虎保育協會理事王泳心，以及立委郭昱晴、洪孟楷，都出席記者會，呼籲政府不應放任遊蕩動物問題持續惡化。

據媒體報導，郭佳雯表示，遊蕩犬貓因為被餵食而聚集，和野生動物共域的區域也因此增加，犬小病毒、犬瘟熱、狂犬病等病毒傳播的風險就會擴大，希望這次修法也能重視這個議題。郭昱晴也強調，餵食管理、路殺、不當棄養、棲地破壞等缺口都需要被補上。

此外，野保團體也發現，民眾黨團在本次審查中，仍持續提出要求「公立收容所提供失能動物長期照護」的修法提案，令人高度憂心。野保團體也呼籲民眾黨團，應正視專業意見，立即撤回相關條文，避免錯誤政策再次被制度化。