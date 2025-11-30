近日台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，輿論民怨炸鍋之際，冷門的公職獸醫師儼然成了替罪羔羊。據農業部統計資料，2025年第二季，全國共有1萬3416家畜牧場，動物數量共有近1億1855萬頭，卻僅有352名獸醫師（佐），平均每位獸醫師得照顧38家場畜牧場共33.7萬頭動物，有功無賞，打破要賠，長此以往只是惡性循環，全盤皆輸。

殊不知全國6000多名獸醫師中，尚有極少數係從事救傷及保育的野動獸醫，人數更不及經濟動物獸醫師的十分之一，相關機構亦少得可憐。其能貢獻所學於無飼主的野生動物，必然具備更崇高的理想與抱負，為棲身寶島崇山峻嶺或廣袤海洋不幸傷殘的動物請命，而所獲微薄的薪資，竟然泰半靠企業捐款而來，比起坊間隨處可見的寵物醫院，無非不是風塵僕僕、兩袖清風地「做功德」。

投身野動救傷的獸醫師，理當認同生態保育的核心是維持自然生態系的平衡與穩定，使人類與其他萬物共存在健康的環境中達到健康一體「One Health」的目標。野生動物的生存狀況，往往反映出整體環境的健康程度。然而人為開發、都市擴張、棲地破壞、路殺、窗殺、遊蕩動物與農損衝突、非法盜獵及私養等問題，長期以來已對生態造成難以逆轉的負面影響，甚至導致許多物種面臨生存威脅。

生態保育的重要性，不應僅限於拯救個別物種，更應著眼於維護整體自然生態系的穩定與運作。唯有守護好棲地，才能讓共存於地球的動植物都能獲得應有的尊重與生存空間。有句諺語：「只有等到最後一株樹被砍掉了，最後一條河被汙染了，最後一條魚被捕食了，人們才會發現金錢不能充飢。」

野生動物的救傷，不只是把一隻受傷的動物救活就好，而是應以該動物未來是否能夠野放作為判斷依據，從而決定醫療介入的程度及方向。從救傷、疾病監測、野放追蹤、疾病監測、野放追蹤到政策修改等，每個環節都是保育工作中不可或缺的部分。筆者建請主管機關農業部，應審慎盤點評估，挹注更多資源或獎勵方案，鼓舞這一小群默默行善的環保尖兵，讓台灣環境更美好。（作者為退伍軍人）