野外染狂犬病鼬獾案例持續往北 獸醫所檢測通霄一接觸犬隻陰性

〔記者楊媛婷／台北報導〕野外鼬獾染狂犬病病例一路持續北上，最新在苗栗通霄檢出一鼬獾狂犬病陽性，該鼬獾更和一常被餵食的遊蕩犬隻有接觸，農業部防檢署今(19日)表示，經獸醫所檢測，該犬隻為陰性，並未染疫，也將與苗栗動防所加強相關區域的狂犬病疫苗註冊與衛教推廣。

依防檢署統計，野外鼬獾陽性率已約1成，而染疫鼬獾近年已突破天然防線大安溪一路北上，苗栗通霄鎮近日更出現首例鼬獾陽性病例，一遊蕩犬隻則曾叼含該鼬獾，經農業部獸醫研究所以直接免疫螢光抗體染色(FAT)及即時反轉錄聚合酶連鎖反應(real time RT-PCR)檢測狂犬病，結果均呈陰性。

針對通霄鎮鼬獾首次檢出狂犬病案例，防檢署表示，已與苗栗縣政府立即加強發生案例區域與鄰近鄉鎮的狂犬病疫苗巡迴注射及共域防疫衛教推展，苗栗縣動防所已安排加開狂犬病疫苗注射場次，透過狂犬病疫苗注射以防範狂犬病疫情擴及犬貓，危害人畜安全，並持續加強鄰近鄉鎮之民眾衛教防疫宣導、野生動物監測工作，針對案例周邊區域加強防疫，動防所並持續強化該區域遊蕩犬的管理。

防檢署提醒飼主應每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗。飼主未依規定為寵物施打狂犬病疫苗，否則可處3萬元到15萬元罰鍰，若民眾發現死亡野生動物，應立即通知所在地動物防疫機關處理送驗，透過野生動物監測與通報機制及早警示。

