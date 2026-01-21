野外求生太硬！曹佑寧過敏又挨餓 祖雄突襲問「王…」被虧是臥底

男星曹佑寧今（21日）出席韓綜《生存王2》殺青記者會，回顧為期10天的拍攝過程，除了雙手出現嚴重過敏，更特別想念外面的食物。一旁的祖雄聽完後，直接突襲問他：「有沒有想念王…，再來參加《生存王》！」讓綠茶笑說祖雄「根本是（記者）臥底」。

韓綜《生存王2》今（21日）在嘉義舉行殺青記者會。（圖/童心娛樂提供)

《生存王2》是一檔結合體能挑戰與實境競賽的韓國綜藝節目，這次特別選在花蓮縣、屏東縣與嘉義市三地取景，並找來金鐘國擔任主持人。曹佑寧與綠茶林埈永、徐愷組成台灣隊，與馬來西亞、日本及韓國的隊伍競爭。

廣告 廣告

在花蓮拍攝期間，四隊必須展開野外求生競賽，也讓曹佑寧的雙手手腕處出現嚴重過敏。他形容當時狀況：「我們晚上睡覺，露出來（手腕），不知道被什麼東西咬，就變成這樣。」

韓綜《生存王2》今（21日）在嘉義舉行殺青記者會。（圖/童心娛樂提供)

談到拍攝環境的艱困程度，徐愷說：「那幾天沒辦法洗澡，沒有廁所，所有住的地方都是自己蓋的，有兩天晚上還滴水。」一旁的馬來西亞選手培永隨即「出招」：「台灣就在我們隔壁，是鄰居，都嗅到他們的味道，散發過來。」讓台灣隊忍不住反問「是什麼味道？！」培永趕緊回道：「男人味，男人味，很帥的男人味！」

至於拍攝期間最想念外面的什麼，曹佑寧直言就是食物，「我們在裡面是需要想辦法的，因為他（製作單位）不會給我們，沒有水，沒有食物，所以要想盡辦法去找這些物資」。沒想到話還沒說完，祖雄立刻接話：「那有沒有想念王…，啊！沒有沒有，再來參加《生存王》！」連綠茶都忍不住笑虧：「很會哎！你是記者還是什麼？真的是臥底哎！他們塞多少錢給你！」現場笑聲不斷。

曹佑寧（右二）被祖雄（左三）突襲問女友王淨，笑翻眾人。 （圖／記者鄧佩雯 攝）

《生存王2》預計於3月底在韓國朝鮮TV電視台及Netflix播出，台灣則將於4月在三立電視台首播，屆時花蓮縣、屏東縣及嘉義市的特色場景，也將隨節目播映呈現在全球觀眾眼前。

節目陣容方面，韓國隊由第一季勝利者金炳萬率領陸俊書、金泳勳；台灣隊成員為曹佑寧、綠茶林埈永、徐愷；日本隊成員包括福島善成、松永真也、松島正平；馬來西亞隊則由祖雄、許亮宇及培永組成。

延伸閱讀

國共「首次智庫交流論壇」？陸國台辦：「保持良性互動」

評台灣無人機產能不足 澳智庫示警：難支撐高強度消耗戰

零食外交大成功！她帶5種「台灣味」同學險引發校園暴動