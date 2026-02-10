野外遇鼬獾「不怕人、還會主動攻擊」當心快逃 疾管署示警：狂犬病發病致死率近100%

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

農曆新年將屆，不少民眾會趁著假期全家走春出遊，防檢署今（10）日在疫情記者會中特別提醒，狂犬病為人畜共通傳染病，且感染狂犬病動物通常具有侵略性，會主動接近或攻擊民眾，更要格外小心；防檢署提醒，民眾若在野外遇到不怕人且會主動攻擊侵略的鼬獾，請立即遠離並通知在地動物防疫機關處理。疾管署更提醒，若染上狂犬病，發病後致死率近100%。

防檢署提醒，民眾若在野外遇到不怕人且會主動攻擊侵略的鼬獾，請立即遠離並通知在地動物防疫機關處理。疾管署更提醒，若染上狂犬病，發病後致死率近100%。（圖／疾管署）

防檢署指出，野生鼬獾是主要的狂犬病宿主，今年1月已有11件鼬獾確診案例。防檢署統計，從2023年至今已監測2597件，其中確診件數137件，鼬獾多達136件，僅有1件為白鼻心，且每年10月至翌年3月是鼬獾活動頻繁季節，又中低海拔的山麓丘陵帶，為其主要活動區域，呼籲民眾遵守不棄養或放養家中寵物，且不接觸、捕捉或是飼養野生動物。

防檢署強調，要定期攜帶犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，共同守護自己、家人與毛孩健康，即可遠離狂犬病的威脅。此外，於鼬獾常出沒區域民眾亦請提高警覺，如遇行為異常、不怕人甚至有主動攻擊行為的鼬獾，請立即遠離並通知在地動物防疫機關處理。

疾管署補充說明，狂犬病毒會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成之傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，發病後致死率近100%，但如能在遭動物抓咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效降低發病的風險。國內自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病確定病例，均為境外移入病例，分別為2002年、2012年及2013年各1例，均不幸死亡。

疾管署及防檢署呼籲，民眾於郊外活動時，應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，以避免暴露於狂犬病的感染風險。如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（如衛生所）」就醫；經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程接種4劑人用狂犬病疫苗，以降低發病風險。

