〈野夫劈柴〉藍白兩黨是反台獨？抑或是反台灣？──「跟著蒼蠅走遇到廁所」的隨想

反台獨不能跟反台灣劃上等號，這是接地氣台灣人的常識和底線，但這兩年來，藍白兩黨在國會進行的「親中反美」、「反綠疑賴」諸般操作，是否踩了禁忌紅線？1.25兆國防軍購特別預算和台美關稅15%兩大議題，未來在國會是否被惡搞、延宕，將成為產業界和中間選民觀察和評斷的直接指標。

美國總統1月27日突兀宣布，對南韓商品徵收的關稅，將從15%提高到25%，在台灣政壇衍生一波微妙震盪，賴清德立即對藍白喊話，期盼國會不要變相杯葛、延宕，衍生對台灣產業發展的傷害云云。吊詭的是，民眾黨立院黨團第一時間發表聲明，指控賴政府「挾洋以自重」的行為與雙標操作，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線！

網路流傳一則有趣訊息，立法院副院長江啟臣，曾在媒體公開表態，強調要對台美關稅15%「扮黑臉、嚴審」，在捷安特公司尾牙宴會場合，該公司老董在致詞時，特別向江啟臣和台中市選出的藍委拜託，他強調15%關稅很不容易，對傳統產業的發展和國際競爭力，有很強正面促進作用，希望江啟臣和藍委在立法院不要亂擋云云，江啟臣當時臉帶笑容，連說：「15%很好！很好！」

知情人士透露，行政院副院長鄭麗君親自率團進行的台美關係談判，最大亮點是不僅晶片、AI高科技產業等獲得最惠國待遇，傳統產業等過去被認為備受委屈的工具機、水五金、汽車零組件、機械工業等，也都從25%上下減到15%，讓他們擺脫過去FTA因素比日、韓承受超過5%關稅負擔的不利情勢，未來他們強勢進攻美國市場，當然是指日可待！

目前公開表態挺台美關稅15%的單位，包括全國商業總會、全國工業總會、中華民國工商協進會、中華民國工業區廠商聯合總會、台灣機械工業同業公會、台灣工具 機暨零組件工業同業公會、中華民國紡織業拓展會、台灣蘭花產銷發展協會、台灣鯛協會、中華民國藥師公會全國聯合會等，許多單位的領導大咖，過去一貫被視為是親藍營的指標性人士，如今卻紛紛跳出來，是政治立場的位移？抑或另有不可告人貓膩？

藍營商界大老許舒博接受政論咖訪問時指出，過去傳統產業二十多趴的重稅，產業不會怪國民黨，如今賴政府已談到15%了，回來了，國會卻搞怪、延宕，像韓國國會的操作手法，搞到美國翻臉，被報復回到25%，試問這些產業的老闆、員工究竟會怨怪誰？是藍白一再「倒打一耙」潑髒水的綠營和賴清德嗎？選票是立即性的，屆時許多反作用力一定回到國民黨身上！

台美關稅艱辛談判過程，藍白大咖一再質疑，他們指控綠營和賴政府黑箱作業，獨厚台積電等高科技產業，居心叵測犧牲傳統產業，或恐衍生民不聊生、經濟崩壞等負面後遺症，台美關係揭牌了，傳統產業恰是15%關稅的直接獲利者，業界一片普天同慶、歡欣鼓舞，但還是有不少藍丁白粉如喪考妣，倒打一耙攻訐賴政府搞大內宣、喪事喜辦云云！隨著台積電創新高達1700，股市也站上空前的三萬點，但是還有人無感和不高興，他們是活在另一個平行時空嗎？

紅統深藍當家的國民黨中央，眼中只有「鄭習會」，看不到也不在乎2026．2028，所以他們一路走到黑，「不撞南牆不回頭」，果真如此嗎？天龍國藍白粉對15%關稅，沒有「感同身受」的同理心，可謂「見怪不怪，其怪自敗」！但中部地區的產業咖和民眾的情緒卻是「嗨翻天」了。工具機（24%→15%）、自行車產業（25.6%→15%）、水五金（22.6%→15%）等這些產業的工廠、員工都在台中、彰化，不支持15%，寧願跟中國47%一般高，就看想選台中市長、彰化縣長的藍委「叫小賀」說得出口嗎？就如許舒博說的，反作用一來，2026選舉，走著瞧呢！

2月3日登場的「兩岸交流合作前瞻論壇」，中國大咖國民黨高層異口強調，兩岸交流有主流民意支持，非關「政治」，綠營側翼的「抹紅操作」不會得逞！這種套路和話術，神鬼會相信嗎？從「AI」與「綠能永續」交流議題，不難窺見背後確實有不能說的貓膩密碼。

資深黨政記者分析，1.25兆國防軍購預算和台美關稅15%仍然是紅藍白心中不可承受的「痛腳」！從馬英九推拱台商西進和錢到中國，多年來台灣被移轉的資金高達四、五千億美元，但這幾年世界性的產業鏈移動和美、中大國對撞，台商人數已從最高峰時的80至100萬人，如今或恐還在中國的台商只有10至20萬人，投資金額約僅當年的一成上下，中國百工百業慘兮兮不能說是台商的影響，但台商扮演關鍵角色，殆無疑義。

「賣給中國，是賣台，賣給美國，也是賣台」，藍白大咖「認知作戰」的話術，只在同溫層獲得共鳴，更多台灣民眾則站在一旁，等著看笑話！台積電到美國投資設廠，一方面是客戶的需求和全球佈局的考量，台灣資源、土地都有限，大企業不對全球進行投資性佈局，企業發展和營收擴增都會受到侷限，就像美國指標大廠「美光」來台大力投資建廠，如今台灣產能已佔總產能的60%，但「美光」會掏空美國蛻轉為「台光」嗎？這種冷笑話，除了腦殘的紅藍白粉，無人會理他們。跟著蜜蜂走，會遇到鮮花，隨著蒼蠅竄跳，遇到廁所，剛好而已，對於那些睜眼瞎子和裝睡的人，我們只好祝福他們「三好加一好」了！到中國，企業拐進暗黑小巷，到美國投資佈局，國際競爭力提高，市場擴增壯大指日可待，這種選擇題，高智商的企業經營者，有人會逆風硬幹嗎？