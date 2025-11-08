《野孩子起步走》偏鄉少棒公益賽開打 林益全：孩子的笑容就是棒球最純粹的力量

【警政時報 林家嘉／彰化報導】關注偏鄉運動孩子的網路節目《野孩子起步走》第三季，於彰化縣和美忠全球場熱血開打「偏鄉少棒公益交流球賽」，邀請中華職棒傳奇球星陳義信、黃忠義、張泰山與林益全親臨現場，與來自全台四所偏鄉國小少棒隊──台中德芙蘭、苗栗汶水、南投千秋及彰化線西國小──共同揮灑汗水，為孩子們心中的棒球夢吶喊助陣。

來自全台四所偏鄉少棒隊齊聚彰化和美，與中職傳奇球星們合影，展現「夢想棒球日」的熱情與團結。（圖／記者林家嘉翻攝）

賽事現場充滿笑聲與掌聲，小球員們全力奔馳、揮棒、滑壘，展現不輸職業選手的拚戰精神。林益全表示：「孩子的笑容就是棒球最純粹的力量。希望他們能在這樣的舞台上找到夢想，記住努力的快樂。」張泰山也感性補充：「勝負雖然重要，但更重要的是他們學會了團隊與堅持，這才是運動帶給人生最珍貴的禮物。」

「神全」林益全賽後與小球員親切互動自拍，孩子們開心比出勝利手勢，現場洋溢溫馨與活力。（圖／記者林家嘉翻攝）

此次活動除比賽外，亦結合公益市集與食農饗宴，串聯錫卿文教基金會、和美鎮公所、線西鄉農會及寶礦力水得等單位共同參與，推廣「從土地到餐桌」的理念。現場不僅展出在地特色產品，更以食農教育讓孩子體驗「從運動到生活」的連結，將愛與希望實踐在每一次揮棒之中。

《野孩子起步走》發起人黃丹尼表示，節目從拍攝第一天起，就希望讓社會看見偏鄉孩子的努力與純真，用鏡頭記錄他們的成長與勇氣。「這不只是球賽，而是一場關於夢想、教育與善意的循環。」他強調，透過媒體力量整合企業與民間資源，將讓更多孩子有機會站上屬於自己的舞台。

