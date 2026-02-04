野島剛10年訪百人著書 記錄台日棒球百年羈絆

4比0打敗日本，拿下世界棒球12強冠軍，台灣球迷欣喜若狂，日本球迷不吝送上祝福。賽後，總教練曾豪駒婉拒主辦單位準備的香檳慶祝儀式，則令日本隊職員難忘。

作家野島剛表示，「我們台日棒球的一種、有一個共同體，所以這個共同體裡面，某種程度我們可以超越那種民族情緒，然後這個國族主義的框架。」

台日棒球有個共同體，作家野島剛以10年時間，採訪40位台日棒球選手、30位傳奇選手的家屬後代與30位專家，透過他們的親身經驗，編織跨越國界的棒球網絡。其中，前兄弟教練榊原良行、前中信鯨投手中山裕章，被視為是「被台灣拯救的日本棒球人」。

廣告 廣告

野島剛解釋，「日本的棒球都是教練每天跟你說你要做什麼、要做什麼，他們來台灣之後發現，就很多人是期待他表現好，但是如何表現、如何練都是很自由。所以是他覺得，是我本來可以這麼的努力、這麼自由，就發揮自己的能力。」

成大歷史系副教授謝仕淵分析，「放在以參與者為主題的視角，然後他來重新去衡量，到底棒球之於台灣、棒球之於日本，到底產生了什麼樣的影響。」

以「白球」為線索，野島剛觀察並書寫台灣與日本近百年來的社會變遷與情感連結。而3月就要迎來經典賽，野島剛希望台日一起前進邁阿密；不過他也擔心，壓力是否會影響台灣選手的表現，若沒進8強，12強掀起的棒球熱會不會又降低？