野放黑熊頻擾部落 安置北市動物園

曾兩度捕捉野放、卻仍頻繁侵擾部落的台灣黑熊「阿里曼．西肯」，近期又重返花蓮縣卓溪鄉山里部落周邊活動，並多次入侵養禽場掠食家禽，引發居民高度恐慌。林保署花蓮分署考量人熊衝突風險持續升高，5日將牠捕捉後送往台北市立動物園安置，不再野放。

花蓮分署指出，阿里曼113年10月首度現蹤卓溪鄉古風村石平部落一帶，接連侵入多處養雞場，同年11月捕捉後、12月野放；3個月後牠再度返回原區域活動，因受困陷阱短暫安置，並於114年7月第二度野放。

第二次野放初期，阿里曼活動範圍與聚落保持距離，但自9月起逐漸接近人類活動區域。衛星定位顯示，10月下旬曾逼近池南國家森林遊樂區與鯉魚潭周邊，甚至靠近文蘭部落自來水管線施工及礦場進出動線，導致工程一度暫停，引發地方不安。

11月起，阿里曼重返卓溪鄉立山村山里部落及三笠山部落周邊活動，並陸續侵擾3處雞舍吃雞。因山里部落周邊山區海拔僅300多公尺，地形陡峭、林相隱蔽，阿里曼白天潛伏於峭壁森林，夜間則下山覓食。期間多次以人力、聲響及光源驅趕，並運用無人機定位，搭載高爆音沖天炮進行聲光震撼驅離，但牠短暫離開後隨即再度返回。

花蓮分署考量東部黑熊族群已有成長趨勢，且阿里曼已出現慣性侵擾行為，決定由部落族人組成巡守隊警戒，歷經10多天設安全套索陷阱，5日將牠捕獲。確認健康狀況穩定，體重達112公斤。因現有野生動物收容機構的大型動物照養空間飽和，已送抵台北市立動物園，但牠入園後相當不穩定，將等牠穩定下來再做身體相關檢查。