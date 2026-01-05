野村全台首檔澳債ETF 00987B即日起開募
【記者柯安聰台北報導】在全球利率循環逐步分歧、資產配置面臨重新洗牌的背景下，投資人對高信評、具市場深度且能兼顧收益穩定性的債券資產的關注明顯升溫。野村投信表示，澳洲10年期以上主權與類主權（州政府）債券市場，正逐步展現其在成熟市場中的結構性投資價值：截至2025年12月下旬，澳洲10年期公債殖利率接近4.8%，顯著高於美國10年期約4.2% 附近的區間，反映出兩國對未來政策利率路徑的不同定價。
野村投信策略暨行銷企劃處資深副總經理張繼文進一步分析表示，利差擴大所反映的是「未來路徑分歧」，而非信用風險重估。2025年12月9日澳洲央行（RBA）維持現金利率3.60%不變，聲明指近期通膨風險略有上行、需審慎觀察，並未就降息做出預告；相對之下，美國在去年12月已將聯邦基金利率自4.00%調降至3.75%，市場普遍押注後續仍有寬鬆空間，兩地長端利率因此走出不同節奏。這使澳洲長天期殖利率的溢價更像是「政策高檔停留」的折價，而非信用條件惡化。
在報酬結構上，張繼文分析指出，利差已大致反映，使澳洲長天期債回歸「息收主導」。近月澳洲10年期殖利率維持在相對高檔，市場對短期內降息的定價已收斂，債券的潛在報酬更多來自既有殖利率水準與穩定的票息，而非依賴政策快速轉向帶來的資本利得。相較之下，美國長端的投資敘事仍較依賴降息幅度與時點是否兌現。這樣的差異，使澳洲長天期債在不確定性升高的情境中，呈現出「利差已反映、息收可預期」的特性。
00987B野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF基金經理人劉璁霖進一步分析，穩健的經濟基本面，為長天期債提供中長期支撐。根據澳洲官方政府最新展望顯示，澳洲GDP年增率於2026–2027年將穩定在約2.1%–2.3%，內需結構與人口成長支撐延續，失業率大致落在4%–4.5%的區間；雖勞動市場有溫和趨緩跡象，整體仍屬健康，不致對財政與信用造成過度壓力。在成熟市場中，澳洲的增長與就業輪廓，有助於長天期利率與債券價格的中長期穩定。
主權與類主權並存，形塑成熟且具深度的債市結構。劉璁霖指出，澳洲州政府債（Semis）是金融體系中的高品質流動性資產（HQLA），市場規模於疫情後顯著擴張，2023年存量約達澳幣5500億元；多數州屬於AA至AAA的高信評階梯，與聯邦政府AAA信評共同支撐整體公債體系的品質與深度。就分散度而言，各州在財政來源與產業結構的異質性（資源、農業、金融服務、觀光、再生能源等）也提升了配置的分散效果。受惠澳洲國家政治、經濟穩健，Fitch、S&P、DBRS、Moody’s均給予最高級別AAA評級。Fitch強調澳洲財政紀律、政策機制與高所得條件，並於2024–25年度維持AAA評級，澳洲是全球僅有9個獲得3大機構一致AAA評級的國家，對外資法人具高度吸引力。
張繼文補充，根據最新國際研調機構報告，2026年澳洲供給面與政策面維持可預期，澳洲財政部發布2025–26年度中期經濟暨財政展望（MYEFO），澳洲政府修正本財年發債與財政路徑；隨後2025年12月18日AOFM將2025–26年度的庫券（Treasury Bonds）計畫發行量由先前的約1500億澳元下修至約1250億澳元，並預告2037年新券與2036年綠色公債的擬議承銷安排。對投資人而言，供給節奏的明確指引降低了長端利率的意外波動風險。同期，澳洲10年期殖利率仍在4.75%附近，高檔息收優勢延續；美國10年期殖利率在假期前降至約4.13%–4.17%，強化了「澳高、美低」的跨國利差結構。
展望2026年，劉璁霖認為，在全球利率路徑分歧加大、資產波動升溫的環境下，澳洲長天期高信評債的配置邏輯可歸納為三點：其一，長端利差反映的是政策路徑與通膨韌性差異，非信用風險重估；其二，供給端與政策端具可預期性，息收主導的報酬結構相對穩健；其三，成熟且深度充足的雙軌債市（聯邦＋州政府）提升了投資組合的品質與分散度。對追求可預期收益與高信評敞口的投資人而言，00987B「野村澳洲 10 年期以上主權及類主權債券 ETF」有效掌握澳洲結構性優勢，成為投資人參與澳洲長天期債市的便利工具之一。
00987B野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF為第1檔以澳洲公債及類主權債為標的，2026年1月5日至1月9日正式募集，發行價每股新台幣15元，在全球市場動盪之際，可望吸引收益型投資人的目光。（自立電子報2026/1/5）
其他人也在看
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
化工題材行情旺！「這檔」打入台積電CoWoS供應鏈領「3檔」漲停鎖死 中華化、勝一也吃香
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（5）日台股加權指數在台積電（2330）領頭下，盤中一度飆上30,339.32點，暴漲超過980點。而受惠於盤面行情旺，再加上晶圓...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
投資人無感的3萬點？逾70％個股下跌
費城半導體指數上週五大漲4.01%，台積電（2330）美國ADR飆漲5.17%，換算成台幣台積電已攻上2000元大關，今日台積電跳空大漲，漲幅逾6%，貢獻加權指數漲點逾800點，加權指數一度狂漲近千點，一口氣衝上3萬點大關，再創歷史新高，台積電相關供應鏈股價跟著衝高，但以中小型股為主的櫃買指數卻是開自由時報 ・ 15 小時前 ・ 18
唱衰仔崩潰了！台積電狂飆天價 專家曝「1關鍵」ETF族笑開懷 網嘆後悔
台股今（5）日迎來關鍵時刻，在台積電強勢帶動下，加權指數一口氣衝破3萬點整數關卡，寫下歷史新高。台積電股價開盤後迅速走高，最高來到1,695元天價，不僅點燃市場多頭氣氛，也讓不少投資人直呼「真的見證歷史」。對此，財經作家阿格力也在臉書粉專發文，形容這波行情是「媽媽樂等級」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 19
驚人！台股8007億元交易量史上最大 證交稅一天可收22億元
台股今（5）日氣勢如虹，加權指數盤中大漲近千點，最高攻上30,339.32點，一舉改寫歷史新高；終場漲755.23點、收在30105.04點，成交金額達8,007.94億元，創下史上最大量。資深證券分析師呂漢威推估，今日可貢獻的證交稅金額約為19億元。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 89
【Follow 法人】台股破3萬點！外資大砍0050逾5萬張 台積電同步小幅調節
台股今（5）日突破3萬點，收30,105點創歷史新高，成交量放大至7,897億元，法人買盤趨保守，三大法人僅買超31.85億元，外資反手賣超76.43億元。觀察外資買賣超，買超集中在高股息ETF以00919獲逾7萬張，反之外資賣超則以0050大砍5.6萬張，台積電（2330）則同步遭小幅調節逾5千張。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 15
目標價上看1030元！「這檔」卡位台積電2奈米供應鏈 擴產到位出貨動能明顯放大
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導隨著全球人工智慧（AI）基礎建設持續加速，半導體產業再度迎來新一輪成長循環，先進製程與先進封裝被視為未來數年推動特用...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 19 小時前 ・ 29
準到發毛！華爾街「神預測」去年全命中 神人再開金口再點3趨勢
回顧剛剛過去的2025年，全球投資市場上演了一場驚心動魄的財富重分配。標普500指數頂著壓力大漲17%，黃金價格更是狂飆超過60%，讓無數看空的分析師跌破眼鏡。然而，在一片混亂的預測聲浪中，仍有幾位「神準預言家」精準抓到了市場脈動。隨著步入充滿變數的2026年，這些頂尖策略師再度釋出最新的「致富指南」，面對川普關稅、聯準會降息及AI泡沫論等雜音，他們一致認為：機會依然在，但玩法變了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
台股週報／台股指數創高族群卻失衡 老手開始嗅到不安氣氛！
台股上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10
開春2天！台股漲755點站上3萬 史上第7大漲點紀錄
2026年開春第2個交易日，台股今（5）早狂飆989點，挑戰史上第2大漲點紀錄，盤中正式突破3萬點大關，改寫台股新里程碑紀錄，市值一天內暴衝了3.2兆元，來到98.8兆元水準。最後台股收漲755. 23點，收在30105點，為台股史上第七大漲點。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 25
台積電美國廠利潤慘縮近8倍！專家這麼看
[NOWnews今日新聞]美國政府持續積極推動半導體產業在本土製造，並要求外企投資布局，台積電也加碼投資在美國建廠，但市場指出，台積電在美國亞利桑那廠生產晶片，毛利比台灣嚴重縮水近八倍。對此，專家分析...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 17
台股衝破3萬點是台積電「一個人的武林」？國安基金操盤手阮清華：退場前不賣股
台股今（5）日盤中一飛沖天，大漲近千點至30,339.32點，首度攻破3萬點整數關卡、再創歷史新高。針對外界高度關注國安基金後續動向，以及今年是否又是台積電「一個人的武林」，國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華回應，希望產業發展可以更平衡，同時國安基金尊重市場機制，不會壓抑台股，在正式退場前也「不會賣股」干預市場走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 42
【Yahoo早盤】歷史新高！台股大漲近千點飆破3萬點大關 分析師呂漢威：量能恐破兆元
美股費城半導體指數勁揚4%，激勵台股今（5）日加權指數上漲429.89點、以29,779.7點開出，在權王台積電（2330）帶頭衝鋒、股價跳空至1,695元新天價之下，盤中指數大漲近千點，最高來到30,339.32點、再寫歷史新高。資深證券分析師呂漢威表示，推估今日成交量能落在9,000億元至1兆元區間，「相當驚人」。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 27
申購抽抽樂來囉！3910張中籤現賺10萬 全球載板巨頭啟動增資
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導為償還公司債及充實營運資金，晶圓代工大廠聯電（2303）旗下載板、PCB巨頭欣興（3037），董事會先前決議通過辦理現金增資發...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
這處置股「11天噴漲69.6%」不怕關 南亞科、力積電等5檔記憶體同列18檔注意股
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導證交所上週五（2日）公布18檔注意股。工具機廠恩德（1528）、連接器廠詮欣（6205）、連接器廠鴻碩（3092）從上週五起便打入...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
OpenAI訂單傳鴻海搶下 立訊澄清
大陸精密製造代工龍頭立訊精密去年才喜獲OpenAI首款AI硬體產品訂單，近日傳出後者為降低地緣政治生產風險，讓鴻海成功截胡。對此立訊精密3日晚間緊急澄清，表示其核心業務推進有序，按計畫正常開展，不存在影響正常經營與發展的異常情況，並強調該公司全球化布局可為不同客戶提供穩定且靈活的供貨。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
台積電目標價喊上2400元 外資曝「關鍵分水嶺」：產能爆炸性成長
晶圓代工龍頭台積電（TSMC）將…民報 ・ 1 天前 ・ 7
首季配息揭曉！0050配息再調高 0056連16年配息
【記者呂承哲／台北報導】最受投資人青睞的「國民ETF」元大台灣50（0050）2026年第一季配息時程出爐，每股配發1元、高於上次配息的0.36元，預計於2026年1月22日除息，並於2月11日發放配息。延續2025年強勁表現，0050在2026年首個交易日即隨台股大盤走高，盤中一度觸及67元新高價，展現市值型ETF在多頭行情中的參與優勢。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
上週天天漲停！這檔飆漲56%登週量價雙增王 受惠「1利多」11月EPS年增131%
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/29～01/02）上揚386.21點，收在29,349.81點，週漲幅2.78%。特用化學品製造與金屬回收再利用廠商昶昕...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話