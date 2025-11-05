野村投信全新推出My基金App正式上線

【記者柯安聰台北報導】全球股市屢創新高，台股也受惠AI趨勢帶動氣勢如虹，投信投顧公會的統計指出數位理財工具已成為投資人的標配。



野村投信於11月3日正式推出「野村投信My基金」APP，野村投信的客戶可以透過行動裝置隨時隨地進行基金交易，亦能進行線上預約與野村投信專家團隊進行線上諮詢。即日起下載APP且完成任1筆基金的新申購(包含各種定時定額契約)，即可獲得包含野村投信境內基金，以及總代理高盛、野村(愛爾蘭)、駿利亨德森及晉達等品牌的境外基金－申購終身0手贖費的優惠；此外，在2026年1月31日前，還有「周周抽」幸運抽獎活動，下載APP後，每周登錄1次，即可獲得抽獎的機會。



根據投信投顧公會的統計資料，至2025年9月底，包含ETF在內的共同基金的受益人數已逾1500萬人。《2024臺灣民眾對於共同基金投資之問卷調查》結果也指出，近7成的受訪者是透過數位方式來進行基金投資，顯示國人對於數位理財工具的需求與依賴，但在工具的便利性之外，該份調查也顯示－「如何選基金、如何做資產配置、如何落實紀律」，更是投資人最大的痛點。









為了提供投資人更便捷的理財交易服務以及提升投資效率，「野村投信My基金」APP不僅提供投資人隨時隨地「買基金」的便利性，更是協助個人資產配置、紀律投資的「My 基金」專屬理財服務。透過將「野村投信投研團隊的市場洞察」、「專家團隊預約諮詢」以及「成功經過長期市場驗證的自動化工具」，三位一體整合於「野村投信My基金」，讓投資人可以輕鬆打理投資。



一直以來，野村投信的台股基金表現深受投資人青睞，領先業界推出的台股主動式ETF亦是市場高度關注的焦點。在「野村投信My基金」APP即特別提供投研團隊的「台股操盤人筆記」周報訂閱，讓投資人第一手掌握野村投信的投資心法，戰勝市場波動下的投資心魔。此外，APP中亦加入野村投信海外股票、固定收益團隊對於全球股債市的即時看法，配合野村投信獨特的「基金精品」服務模式，包含總代理高盛、野村基金(愛爾蘭系列)、駿利亨德森及晉達等全球知名基金品牌，投資人得以在不同資產類別及市場中，精挑細選出績優基金。



同時，不論是準備長期的投資規劃，或是面對短期市場的波動，投資人往往也需要更深入的投資諮詢建議。在「野村投信My基金」App中，也提供專家線上諮詢的服務，根據投資人的需求及市場趨勢展望，提供最適化的投資組合建議，有效地進行資產配置，在分散風險之餘，追求投資效益的提升。



在「野村投信My基金」APP中，納入野村投信於2013年即領先業界首家推出的「D檔投資法」工具，透過系統自動在基金淨值相對低檔的自動扣款功能，這項堪稱是進階版定時定額的工具，經過10餘年來的實證應用，已累積破10萬人的使用實例。以NASDAQ指數歷史回測為例，自2000年以來，每月定時定額新台幣5000元，截至2025年9月底，總計投入154.5萬元，累積資產達1062萬元；若是使用D檔投資法，每次觸發加碼5000元，這段期間共觸發171次，總投入金額為240萬元，但累積資產高達1848萬。此外，「活利循環」母子基金投資也是值得手中持有閒置資金的投資人，提升資金運用效率的好方法。（自立電子報2025/11/5）