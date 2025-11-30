野村投信看2026！3大指標找賺錢贏家 主動選股是王道

財經中心／師瑞德報導

2026年將是AI資本支出落地的關鍵一年，野村投信指出，台灣供應鏈將持續受惠先進封裝、散熱、電源管理等需求。即便短線震盪，長期趨勢不變。建議投資人定期定額、聚焦高技術門檻標的，提前卡位AI紅利浪潮。（示意圖／PIXABAY）

隨著美國降息預期再度升溫，台股近來雖歷經修正波動，卻仍不改長多格局。法人指出，AI產業正快速邁入結構性成長新階段，2026年可望成為AI基礎建設與實際應用全面落地的關鍵轉捩點。野村投信直言，這不只是技術革命，更是一場全球資本與政策的長線博弈，唯有掌握「資本支出落地」、「供應鏈解方」與「基本面匹配度」3大指標，方能在震盪中找出真正的AI時代贏家。

AI利多不墜，短線修正是進場良機

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，近期台股受到聯準會12月是否啟動降息的不確定性干擾，加上輝達財報釋出的正負解讀分歧，導致市場情緒出現短期雜音。然而從總體經濟與產業基本面來看，AI需求依然強勁，台股中長線行情無虞。他指出：「當前大盤若能量穩價揚並站穩季線，加上2026年AI應用爆發的展望明朗，年底前將有機會啟動跌深反彈行情。」

張繼文補充，美國9月失業率升至4.4%，雖不代表衰退風險加劇，卻反映就業市場的結構性降溫，這讓聯準會持續寬鬆的政策走向更具正當性。從CME期貨顯示降息機率重返7成，可見投資市場已提前預期貨幣環境轉鬆，有利資金回流科技與成長股。

基本面支撐AI紅利，輝達與Google雙引擎推進

針對AI產業後市，張繼文強調，「從輝達本季財報可以看出，單季營收達319億美元、年增65%，資料中心收入季增44%，是AI需求實質爆發的有力證明。」即使市場對輝達的應收帳款與庫存增加略感疑慮，但其實是高價晶片比重提升與產能擴張所致，並非營運失衡的徵兆。他引述輝達執行長黃仁勳的說法指出：「Blackwell銷售破表，雲端GPU供不應求。」這意味著AI成長動能遠未結束。

除了輝達外，Google推出的新一代語言模型Gemini 3.0 Pro也令市場驚豔。這背後依賴的是自研的TPU（Tensor Processing Unit）晶片，搭配NVIDIA GPU構成異質運算的雙軌佈局，無論訓練或推論，效能與彈性皆大幅提升。而這一切龐大的運算需求，從封裝、PCB、散熱、電源供應到高速傳輸，正是台灣供應鏈最擅長的領域，後市可望持續受惠。

台廠進入AI第三波資本競賽關鍵時刻

野村優質基金經理人陳茹婷進一步指出，AI與半導體產業正邁入「第三波資本支出競賽」的新階段。從Oracle、OpenAI到微軟推動的Stargate架構，加上CSP（雲端服務供應商）延續性的資本支出，都代表AI需求仍處於增量階段，「只要聯準會政策轉向明確，台廠的AI紅利還沒完。」

然而她也提醒，2026年全球政經環境充滿不確定性。美中科技角力升溫、美國稅改與川普式保護主義政策可能捲土重來，加上地緣政治風險與信用市場收緊，都可能影響台廠全球布局。陳茹婷強調：「這些挑戰更凸顯出台灣供應鏈須持續強化自身競爭力，從技術、法規到資金效率全面提升，才能在全球主權資本競爭中突圍。」

聚焦三大指標，主動選股勝於被動持股

陳茹婷建議，2026年布局AI產業，需特別觀察三大關鍵指標：一是全球AI資本支出的實質落地情況，是否能轉化為訂單與產能；二是供應鏈瓶頸的解決速度，尤其是關鍵零組件如先進封裝、散熱與高速傳輸模組的供應進度；三則是CSP（如AWS、Azure）資本支出是否與營收成長相匹配，以避免本益比過高、與基本面脫節。

她認為，台股AI供應鏈中具備技術優勢與關鍵角色者，仍是最具潛力的投資標的，尤其是先進封裝、電源架構、HVDC模組、AI叢集串接與ASIC晶片設計等領域，都將是未來的戰略核心。

主動式操作優勢浮現，定期定額前瞻布局

針對投資策略，陳茹婷強調，AI題材雖熱，但競爭也劇烈，因此「主動式基金操作」具備篩選標的、調整部位的靈活優勢，能更精準掌握波段機會。她建議投資人可依風險承受度，採定期定額方式逐步進場，藉由市場震盪壓低成本、同時分散風險，為2026年AI投資浪潮提前卡位。

結語來看，雖然短線波動仍存，但AI科技與半導體產業的長期趨勢不變。台股作為全球AI供應鏈的重要樞紐，結構性利多明確。投資人若能掌握景氣與產業週期關鍵節奏，選對標的、選對策略，就能在未來幾年AI產業變革中，穩健累積財富。

