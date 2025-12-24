野村投信：2026年創新科技ETF可續押寶
【記者柯安聰台北報導】時序即將邁入 2026 年，市場氛圍偏多。歷史統計顯示，台股第4季表現通常優於其他季度，且行情延續至隔年第1季的機率高。野村投信認為，中長期來看，台股仍維持向上趨勢，權重較大的電子類股具備強勁潛力，其中「創新科技」相關題材更不容忽視。
00935野村臺灣創新科技50 ETF基金經理人林怡君表示，台股與美股深度連結，受惠美國推動AI科研與創新政策，涵蓋多元軟硬體及應用發展，創新科技主題具備爆發力與輪漲特性，未來成長空間值得期待。林怡君建議，投資人可依自身風險承受度，逢低分批布局創新科技ETF，掌握長期趨勢與多元題材機會。
野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步分析，隨著全球AI投資與電力基礎設施同步擴張，台股在2026年可望延續結構性行情，並進入「供電、散熱、效率」的全面升級階段。美光最新財報顯示，營收達136.43億美元、年增57%，非GAAP EPS 4.78美元，並上調本季營收指引至187億美元；公司指出2026年HBM全年供應已售罄，雲端與資料中心需求強勁，凸顯AI記憶體供需緊俏，支撐記憶體價格與台系供應鏈景氣。
在算力端，張繼文進一步指出，輝達GB200 NVL72機架級架構採全液冷與NVLink互聯，針對兆參數模型推理提供最高30倍效能與25倍能效提升，帶動冷板、分歧管、快接頭與CDU等直液冷零組件需求快速升溫。2026年GB300平台進一步升級，AI工廠產出可較Hopper平台提升至50倍，顯示散熱規格與機房設計將持續迭代，台灣散熱、機殼、液冷零組件與工業控制鏈受惠。
能源與機房方面，張繼文表示，Alphabet宣布以47.5億美元收購資料中心與潔淨能源開發商Intersect，強化「電力＋資料中心」一體化部署，並與Google在德州共址專案協同推進，突顯AI帶動的電力瓶頸正被大型雲商透過自建與併購方式加速化解。台灣供應鏈在電力管理、UPS、儲能與機房工程亦將受益全球資料中心擴張。
地緣與監管面，張繼文認為，市場關注輝達對中國出貨時程，傳出計畫於農曆年前開始供應H200晶片，若獲核准，短期有助緩解中國雲端算力缺口，並推動台系伺服器與周邊供應鏈拉貨。
產業方面，張繼文提到，荷蘭恩智浦宣布2027年前關閉美國RF GaN廠並退出5G PA業務，釋出市占將有利台系PA供應鏈承接訂單，並在衛星通訊、邊緣網路與6G早期建設中擴大布局。三大驅動主軸包括：
（一）AI記憶體與先進製程：HBM3E／HBM4產能緊俏，價格韌性提高，帶動封裝材料、測試設備與控制IC需求，台灣供應鏈可望受惠量增＋價穩。
（二）機架級液冷與資料中心基建：GB200／GB300帶動液冷零組件滲透率，機架功耗上看120kW，光通訊、高階PCB、電源與儲能系統同步受惠。
（三）電力取得與ESG算力：雲商走向「自建電源＋園區共址」，台灣電力電子、儲能系統、工業電腦與IoT監控需求提升。
展望2026年，林怡君表示，台股重點族群包括記憶體與半導體材料鏈、AI伺服器與散熱、光通訊與低軌衛星，以及電力管理與能源數位化。操作策略建議以「核心持有（AI記憶體／液冷散熱／能源數位化）＋戰術加碼（光通訊／PA／PCB／工業電腦）」為框架，逢回布局、分段擇優，把握創新科技與AI帶來的中長期機會。
風險面，林怡君提醒，需留意監管與地緣政治、供應鏈瓶頸及資本支出週期，HBM擴產若不及預期或資料中心電力不足，恐影響拉貨節奏。整體而言，2026年台股將從「算力擴張」走向「效率升級」，在國際併購與政策落地加持下，供應鏈深度與廣度持續擴張，市場結構性成長趨勢不變。（自立電子報2025/12/24）
