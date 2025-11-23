野村投信：2026 進入「AI 推論元年」 半導體等七產業仍扮台股要角

市場預估，全球 AI 資本支出至 2026 年將達 4,800 億美元，主要集中於 AI 基礎建設，包括資料中心、伺服器、網路設備與半導體製程，並推動相關供應鏈需求持續擴張。 圖：翻攝自新浪（資料照）

[Newtalk新聞] 聯準會 10 月再降息一碼，雖會議紀錄偏「鷹」，一度壓抑市場情緒並造成近期台美股市震盪，市場更擔憂 AI 是否陷入「泡沫化」。然而，全球 AI 投資熱潮指標企業輝達（NVIDIA）交出亮眼財報，第三季營收與獲利大幅超越預期，並釋出強勁的第四季展望，一度平息了市場疑慮。

野村投信指出，台股基本面穩健，今（21）日回檔，主要反映國際資金波動與技術面轉向，短線震盪難免，但在 AI 應用全面擴張與訂單能見度高的雙重利多下，中長期投資布局仍具吸引力。預期 2026 年 AI 題材將延續，台股有望維持高檔震盪並具中期成長動能，可關注 半導體先進製程與測試 ， AI 伺服器 、 散熱模組 、 BBU 、 PCB ，及 機殼、滑軌 等供應鏈核心，逢回分批布局，掌握長線趨勢。

野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，全球 AI 軍備競賽持續升溫，美國雲端巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 及 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行最長達 40 年的超長期公司債籌資，以滿足龐大的 AI 基建需求。市場雖對「AI 泡沫」疑慮再起，但科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，不僅能支撐高額投資，亦具備在市場波動時的應對能力，等同為潛在風險提供保險，研判目前 AI 泡沫風險仍低。

謝文雄進一步分析，美股第三季財報顯示，科技巨頭的 雲端業務高速成長，AI 已開始帶來實質回報，顯示這波投資不止是概念炒作，而是逐步轉化為營收動能。市場預估，全球 AI 資本支出至 2026 年將達 4,800 億美元，主要集中於 AI 基礎建設，包括資料中心、伺服器、網路設備與半導體製程，並推動相關供應鏈需求持續擴張，而台灣擁有全球最完整的半導體垂直整合生態系，涵蓋晶片設計、製造、封裝測試、散熱、電源管理到終端應用，形成無可取代的競爭優勢。近期火熱的記憶體產業，便是受惠 AI 推論應用快速擴大，從過去的周期性產業轉為 AI 驅動「超級周期」的最佳例子。

謝文雄舉例，目前來看，HBM（高頻寬記憶體）供應短缺已擴散至企業級 SSD、QLC NAND，甚至傳統 HDD，缺口恐延續至 2026 年底，隨著明年進入「AI 推論元年」，龐大運算需求推升記憶體存儲量，第三季記憶體報價全面上漲，核心原因在於供不應求，這也意味著記憶體產業正迎來超級循環的關鍵時刻，相關廠商營運動能強勁。

展望 2026 年，謝文雄表示，聯準會近期降息雖淡化持續寬鬆預期，但美國通膨趨勢穩健、且就業市場放緩，持續降息的理由未改。同時，Fed 對經濟活動評估上修為持續溫和擴張，顯示景氣「軟著陸」格局確立，整體仍有助於風險資產表現。預估明年基於全球資金環境維持寬鬆，加上 AI 應用擴張的雙重利多，台股中期仍具上行動能。產業方面亮點，台積電法說會中預估，2024～2029 年 AI 加速器市場年複合成長率將達 45%～50%，並進一步上修資本支出以擴產先進製程與封裝，相關設備及測試廠商預計持續受惠。除了半導體端，伺服器零組件如散熱、BBU（電池備援系統）、電源管理、PCB、CCL，及機殼、滑軌等產品，皆因 AI 應用擴張而需求大增，形成供應鏈另一波成長契機。

根據野村投信股票池預估，台股獲利有望成長約 21.5%，其中電子類股成長幅度最大，達 23.3%。以 PEG（本益比／獲利的增速）來看，只要獲利趨勢不變，台股仍具高度投資吸引力。並強調，AI 不僅是短期題材，而是全球科技產業長期成長的核心力量，各產業 AI 化的長線發展趨勢不會中斷，最佳策略仍是聚焦受惠 AI 且具穩健獲利能力的企業。

