野村投信：2026 Q1股優於債 看好美、台與中股市
【記者柯安聰台北報導】2025年全球金融市場震盪起伏，但以全年的角度來看，多數市場不僅為正報酬，在AI強勁成長的帶動下，股市表現更是突出。展望2026年，野村投信認為，在三大利多-獲利成長優於長期趨勢、較寬鬆的貨幣政策以及政策阻力減弱的支持下，全球股市有望持續成長，2026年第1季建議採取股優於債的資產配置。股市看好最能受惠AI成長趨勢的美國、台灣以及基本面改善的中國，債市雖有美國降息利多，但須關注政府與企業發債量增加，相對看好新興市場與亞洲之非投資等級債。
野村投信投資長陳致洲表示，AI超級週期正推動創紀錄的資本支出與盈利擴張，且不僅各大企業積極投入資本支出，各國政府也加入戰局，大家都不希望在這場競賽中落後其他人，這股動能更從科技巨頭擴展至其他產業，預期在2026年，AI需求強勁成長的趨勢不變，相關投資題材依然是市場焦點。此外，就總體經濟而言，市場預估2026年美國經濟成長率為2%，失業率5%，消費韌性強。亞洲成長率5%，歐洲成長雖較低，但有財政刺激。加上美國在2026年下半年將有期中選舉，貿易戰疑慮降低，聯準會新任主席將於5月上任，將採取更為寬鬆的貨幣政策，2026年可能還有2次降息機會。由於基本面有利風險性資產表現，在資產配置方面，建議加碼股票部位，債券則持中立看待。
陳致洲指出，相對看好受惠AI成長趨勢的美國、台灣以及基本面改善的中國股市，以美股來說，在近年來的強勁上漲後，獲利了結可能帶來短期的波動，企業的盈利增長趨勢持續，將推動美國股市指數走高，但估值、部位配置與政策限制了上行空間。除非出現放鬆監管及AI生產力廣泛提升的證據，美股出現進一步的估值擴張空間有限。此外，領漲族群將出現擴散，並出現多次輪動的情況。台股受惠於美國及全球AI建設，企業的盈利動能加速，但在連續3年強勁表現後，短期獲利了結風險升高。至於中國股市，有利因素包括出口升級、AI導入、民企「反內卷」政策，以及資本市場改革；另外需關注通縮與消費改善。
債市部分，新興市場債券將可受益於亞洲的強勁經濟成長，須留意美國投資級債的風險如次級貸款、私人信貸、循環融資等。此外，因總體經濟穩步成長加上AI需求強勁，貴重金屬在內的原物料也有持續成長空間。由於投資機會多元且前景樂觀，建議減碼現金部位。
野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，2026年股市展望為中性偏多，近年的投資主流- AI不僅僅是投資主題，實際上也推動經濟成長，且更重要的是，AI已非單一產業的投資，而是經濟金融史的重要發展。除了科技股持續增加資本支出，其他產業的公司也開始積極導入AI，有望進一步提升生產力與企業獲利，2026年的投資課題就是尋找受惠於AI的企業。2025年美國近50%的經濟成長貢獻來自於AI的投資，預期2026年美國GDP也有大約1%以上的貢獻來自於AI，由於美國科技巨頭大舉投入資本支出在AI相關的建置，從供應鏈到基礎設施如電力等形成緊密的生態體系，讓部分投資人擔憂形成泡沫。短期市場進入檢驗AI投資貨幣化的時期，股市可能較為震盪，但2026年經濟持續成長，AI仍為推升全球經濟與股市的推手，回檔即為買進時點。
在產業配置方面，美股除了AI相關科技股，非AI族群亦有復甦機會，歐洲與日本的AI投資在追趕中，可加以關注；此外，長線來看全球增加國防支出趨勢持續上升，俄烏和平談判的風聲是逢低布局機會。過去表現落後的生技醫療類股，隨著美國政策風險降低以及降息趨勢確立，獲得逆風消除的正向支持。
野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，預估2026年全球債市表現主要受到四大因素影響：AI資本支出、聯準會利率政策、中國「黃金絲路」戰略以及對於美元貶值的擔憂。龐大的AI資本支出將推動投資級債券發行量大幅增加，可能導致明年信貸利差擴大。利率政策部分，美國K型經濟、AI相關失業以及美國政府利息支出增加，預估2026年聯準會仍有降息空間，預估會再降息2次，甚至開始擴張資產負債表。另外，中國政府大幅買進黃金，試圖利用黃金推動人民幣國際化，並避免美國政府未來將金融體系進行武器化，2026年人民幣預料將表現優異。
整體而言，全球貨幣政策趨於寬鬆，推動全球貨幣供應強勁增長。充裕的流動性將使2026年全球信貸違約率維持低檔。違約率保持在低檔，使投資級與非投資等級債券在2025年取得不錯回報。隨著全球央行持續寬鬆，預期2026年回報仍保持良好，且非投資級債券表現可望優於投資級債券。在非投資等級債方面，2026上半年偏好亞洲及新興市場；投資級債則看好美國、新興市場及亞洲。（自立電子報2025/12/17）
其他人也在看
機器人臉都綠了！「這檔」營收年月雙減跌最慘…廣達、所羅門也入列 網哀：不用期待了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（17）日收盤27,525.17點，跌11.49點，跌幅0.04%，觀察今日盤後機器人個股趨勢，受到大盤承壓影響，今日機器...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
大摩喊目標價330元！國家隊趁甜甜價補貨「這伺服器大廠」 再砸4.9億敲進記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（16）日終場收在27,536.66點，下跌330.28點或跌幅1.19%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市個股方面...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 94
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
晶圓代工廠聯電（2303）將於今（17） 日下午4點於證交所召開重訊視訊記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興電子（3037）現增事宜。聯電今股價站回50元關卡，以50.4元作收，上漲1.2元、漲幅2.44%，成交量12.12萬張。到昨為止，外資連15買，近1個月累計買超37.72萬張，投信則賣超逾1自由時報 ・ 10 小時前 ・ 8
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
台股TISA基金黑馬！凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來，短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元，其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長，成為市場中另一匹黑馬。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前 ・ 5
128萬股民揪心！00919今除息 盤中翻黑陷貼息
擁有逾128萬受益人的季配型高股息ETF群益台灣精選高息（00919）今日（16）進行除息，本季配息0.54元，首日參考價為21.65元，受大盤修正拖累，股價盤中翻黑，暫呈貼息窘境。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
外資狠砍萬張！廣達收跌近3%失守270元大關 分析師：買點來了
代工大廠廣達（2382）昨日遭外資狠砍1萬4,501張，終止連11日買超態勢，今（17）日開盤以269.5元小幅下跌開出後，股價持續走弱，終場收在265元、跌幅2.93％，失守270元大關。不過，運達投顧分析師陳石輝指出，今日的拉回反而提供短線偏多操作的進場機會。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 5
輝達第一個崩？7檔巨頭引爆哈佛「泡沫」警戒 小心反轉
人工智慧狂潮席捲金融市場，但隨著鉅額投資無法立竿見影，泡沫化討論甚囂塵上，研調機構Ned Davis Research認為美國半導體股票已經符合哈佛學者的泡沫定義，同時點名7檔股票，包括輝達、博通、超微及美光等科技大廠。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
00919新納成分股 台新新光金爆63萬張巨量改寫新天價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前 ・ 2
秒填息不到一分鐘...群聯填息秀只賺到了個寂寞
群聯（8299）今（16）日除息，每股配發現金股利6.2283元，因除息參考價高掛1,120元，只要上漲0.54％即告全數填息，市場預期群聯今日全數填息機會高，不料碰到AI泡沫化變局，台股續跌，群聯填息秀也跟著變調，只有15張成交量得以1,130元成交，宣告全數填息。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
《基金》今年ETF績效1次看 0050僅排第11
【時報-台北電】距離年底封關還有2星期，全年ETF績效即將出爐，統計截至上周(12/12)為止，主題型ETF今年大放異彩，前10名中共有4檔入列，且囊括前3名，分別為復華中國5G(00877)、元大航太防衛科技(00965)及第一金太空衛星(00910)，報酬率都超過5成；國泰數位支付服務(00909)則奪下第10名，前十名ETF漲幅超過3成2，勝過元大台灣50(0050)（報酬率32.37%，名列第11名）。 今年除了AI表現傑出，主題型ETF也都火紅，尤其快到年底績效結算，投資人引頸期盼今年誰是大贏家。 根據統計，今年國防、太空、加密貨幣以及AI相關績效亮眼，冠軍復華中國5G報酬率讓人驚艷，去年以13.21元封關，今年最高漲至25.6元，上周以24.92元作收，漲幅高達88.6%。 達人指出，00877前5大持股包含成都新易盛、立訊精密、中際旭創、富士康工業互聯、兆易創新，且前4家持股比重都在8%以上，配置相當集中，買進等於可以參與大陸通訊產業發展。00877現下規模約40億元，受益人數1.1萬。 而第2名00965前5大持股則有三菱電機、台積電、日本電氣(NEC)、帕蘭泰爾(Pa時報資訊 ・ 1 天前 ・ 3
外資連砍土洋對作 台積電走弱台股小跌11點/百萬張巨量衝新天價 台新新光金迎「高光時刻」/太空題材續熱 低軌衛星概念股成盤面最強主線｜Yahoo財經掃描
投資人持續消化延遲公布的11月非農就業報告與零售銷售等經濟數據，加上關注川普政府後續關稅政策進度與聯準會利率路徑，美股周二四大指數跌多漲少；道瓊工業指數下跌-0.62%，那斯達克指數小漲0.23%，標普500指數跌0.24%，費城半導體指數跌0.46%。 科技股方面，特斯拉跳漲3.07%改寫歷史收盤新高；美光在財報前下挫2.1%，而Meta也收漲1.49%，台積電ADR則是下跌0.3%。 亞股方面普遍走強，日股上漲0.26%、韓股上漲1.43%；港股上漲0.93%，上證指數同步收漲。 台股今（17）日加權指數開高走低，終場小跌11.49點收27,525.17點，成交金額5,078.61億元；權值股台積電(2330)收1,430元小跌5元，尾盤翻黑壓抑指數，但盤面資金轉向防禦與題材股撐場，金融股在避險需求升溫下表現突出，台新新光金(2887)續強領軍，中信金(2891)、國泰金(2882)同步走揚；題材面則由低軌衛星續噴，華通(2313)、公準(3178)、宏觀(6568)、璟德(3152)等維持強勢，而美光財報將揭曉也讓記憶體買氣不墜，華邦電(2344)走揚帶動旺宏(2337)、力積電(6770)收高，下游模組廠威剛(3260)、創見(2451)反彈，成為今日盤面撐盤主角。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 8 小時前 ・ 8
甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單
市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
外資一週買超254億 光這2檔金控買超逾25萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/8~114/12/12）外資在集中市場總買進金額為8,342.59億元，總賣出金額為8,088.05億元，買超為254.54億元，另統計自114年年初至12月12日止，外資總買進金額為33兆5,440.66億元，總賣出金額為34兆52.06億元，累計賣超為4,611.40億元。外資總持有股票市值為43兆3,375.33億元新台幣，占全體上市股票市值的47.21%，較12月5日的42兆8,903.62億元新台幣，增加4,471.71億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
外資逃殺 台幣貶1.78角
AI泡沫疑雲再升溫，美股四大指數上周五重挫，台股15日開盤一度暴跌500點，外資擴大賣超台股且全面匯出，衝擊新台幣匯率跟著重貶，終場狂挫1.78角，匯價一舉站上31.3元價位，匯銀主管預估，短線關鍵全看美股，若持續崩跌並拖累台股，新台幣將進一步貶破31.4元，甚至衝向31.5元重要心理關卡。工商時報 ・ 1 天前 ・ 6
焦點股》美光即將公布財報 記憶體族群翻漲
美光即將公布財報，AI持續帶動記憶體缺貨漲價，在市場看多情況下，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）、十銓（4967）、威剛（3260）、創見（2451）等記憶體族群今日成交熱絡，股價紛勁揚，成為盤面主流類股之一。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 1
專家看好美光財報！國家隊手捧12億進場「2檔記憶體」 再逢低豪擲31億補貨台積電、鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下殺513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
《台北股市》2天提款千億！外資續砍595億 今年第5大
【時報-台北電】美國科技股走弱動搖市場信心，周二(12/16)電子權值股賣壓湧現，台股一路走低，更跌破月線支撐。新台幣早些貶近31.5元，呈現股匯雙殺。外資(不含外資自營商)賣超595.009億元，創今年第5大；投信買超33.4258億元，自營商賣超149.2394億元，三大法人合計賣超710.82億元。 外資2天向台股大舉提款1084.96億元；內資不同調，投信再度轉向買方，自營商2天累計賣超185.5億元。 加權指數午間一度重挫逾500點，隨後跌幅略有收斂，卻未能有效止跌，終場仍跌330.28點或1.19%，收在27536.66點，成交值5249.54億元。 權值三王中僅聯發科(2454)相對抗跌，股價多在盤上震盪、高見1450元，終場平收1420元。台積電(2330)受隔夜ADR收黑影響，盤中一度失守季線關卡，收盤下跌15元至1435元、跌幅1.03%。鴻海(2317)下挫1.58%收218元，主因為市場對甲骨文(Oracle)相關題材轉趨審慎，股價承壓。 今盤面資金主要流向衛星、太陽能族群和金融類股。如台新新光金(2887)爆43萬張大量，收盤突破20元關口；元晶(6443)、時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
美股交易大變革？那斯達克將推「全天候交易」 買輝達蘋果不用再熬夜了
全球金融市場將迎來一場震撼性變革！路透社報導，作為全球最大證券交易所之一的那斯達克（Nasdaq），已計畫於今天正式向美國證券管理委員會（SEC）提交文件，推動股票「全天候交易」（Nearly 24/7 Trading）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7