野村投信00987B ETF預計1/22掛牌

【記者柯安聰台北報導】市場預期聯準會在2026年仍有2碼降息空間，寬鬆預期支撐風險性資產表現。美國12月非農新增就業僅5萬人，低於預期，但失業率下降，顯示勞動市場並未快速惡化，降息預期未改變。美國2025第3季GDP年化季增率達 4.3%，主要動能來自民間消費，歐美央行在通膨放緩背景下仍有降息空間。



野村投信表示，美國非投資級債利差已逼近歷史低位，股市評價亦處於相對高檔，市場對風險性資產的估值疑慮逐漸升溫。在此背景下，資產配置應該要適度增加具有3A信評的澳洲公債部位的券種，為投資組合增添部分防護，有助於平衡波動風險，並提升投資組合的防禦性。野村澳洲10年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B）為野村投信第1家在台發行市場首檔以澳洲公債及類主權債為標的的ETF，為投資人追求收益與成長機會，預計於1月22日掛牌上市。



00987B野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF基金經理人劉璁霖表示，澳洲主權債長期獲得國際三大信評機構一致給予最高等級AAA，自1992年起從未中斷，全球僅有八個國家同時獲得3大機構全數AAA評等。相較其他AAA國家，澳洲10年期公債殖利率仍處於相對高檔，近期價格低於面額約10%，殖利率維持在10年高位，評價面具吸引力。類主權債（Quasi-Government Bond）由州政府、國營企業或政策性銀行發行，信用風險接近主權債，收益率略高於主權債，適合作為收益型資產補強。澳洲聯邦與6州及2領地組成的聯邦制，使地方政府債券市場規模穩健，並享有政府隱含支持。



劉璁霖指出，澳洲經濟基本面穩健，過去30年間僅在疫情期間出現一次輕微衰退（-0.1%），長期GDP年均複合成長率接近3%，優於多數成熟國家。人口結構亦具優勢，受惠移民政策與較高生育率，人口年均成長率達1.5%，目前超過2,700萬人，預計20年後突破3100萬，支撐稅收與財政穩定度。澳洲2026–2027年GDP成長預測優於其他成熟國家，通膨持續放緩，RBA政策立場偏向觀望，長天期殖利率有望下行，提升公債價格表現。AOFM近期公告2025/26財年發債規模維持可控，並持續推動綠色債券，確保市場流動性。在利率循環方面，過去2次美國殖利率大幅下滑期間，澳洲中長天期公債報酬優於美國短天期公債，顯示在全球波動升高時，澳洲公債是美債之外的優質避險選擇。



整體而言，劉璁霖表示，澳洲公債在AAA信評、穩健經濟與人口結構支撐下，搭配當前高殖利率與潛在降息環境，評價面具吸引力優勢，在2026年「降息循環＋經濟軟著陸」的情境下，澳洲3A信評債券有望在資產配置中扮演更關鍵的角色，適合作為全球投資組合核心配置，並透過類主權債的補強，分散利率與地區風險。（自立電子報2026/1/15）