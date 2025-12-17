野村看台股「景氣＋AI 支出＋傳產補庫」三重奏！青睞半導體成衣製鞋

股市配圖。廖瑞祥攝



聯準會12月降息機率大增，寬鬆貨幣環境將支撐風險資產估值。主計總處亦上修 2025 年 GDP 至 7.37%，並預估 2026 年維持 3% 以上增長，資訊產品出口持續成長。野村投信表示，2026 年台股展望三大驅動力明確：全球景氣回溫、政策寬鬆延續，以及 AI 資本支出擴張，為電子與傳產供應鏈提供結構性成長機會。OECD 領先指標顯示全球復甦趨勢延續，雖上半年受基期與關稅影響，經濟動能溫和，但下半年在美國聯準會持續降息與財政支持加碼下，私營部門支出有望回升，市場轉向樂觀。

展望2026年全球市場，野村投信投資長陳致洲表示，在三大利多 - 獲利成長優於長期趨勢、較寬鬆的貨幣政策以及政策阻力減弱的支持下，全球股市有望持續成長，2026年第一季建議採取股優於債的資產配置。股市看好最能受惠AI成長趨勢的美國、台灣以及基本面改善的中國，債市雖有美國降息利多，但須關注政府與企業發債量增加，相對看好新興市場與亞洲之非投資等級債。

野村投信台股團隊預估台股EPS成長約 16%， AI 需求強勁推動企業獲利延續上行，建議投資人不妨依據己身風承受度，年底前逐步拉高持股比重，迎接 2026–2027 年長多格局。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，建議採「逢回布局、提高持股品質」兩段式投資策略：第一段，鎖定擴產能見度高、接單確定性強、毛利可上修的 AI 供應鏈（液冷、配電、組裝、測試、先進封裝、ASIC、特高壓電源設備）；第二段，建立缺貨零組件擴產進度事件清單，確認需求能轉化為營收。傳產則關注成衣製鞋補庫週期、金融業穩健增長，以及電力設備出口需求。風險方面姚郁如提醒需留意三個重點：美國關稅與政策不確定性、先進封裝與 HBM 供給緊平衡，以及 ABF 高階載板短缺延續，訂單交期可能遞延。

整體而言，姚郁如表示，AI 資本支出與 CSP 長約綁定降低了「僅靠敘事」的風險，基本面支撐仍強。2026 年台股將呈現「景氣溫和回升＋AI 長期資本支出驅動＋傳產補庫與事件拉抬」三重奏。當前台股估值雖偏高，但在企業獲利上修、資金面偏多、政策面寬鬆的背景下，台股動能仍具延續性。投資人可聚焦 AI 主線與傳產利基，迎接 2026–2027 年的長多格局。

