野村積極成長基金經理人葉穎娟：投資人應克服「賺了就跑、賠了死抱」

走過動盪的2025年，台股上漲約兩成漲幅，不少基金也繳出亮眼績效。從川普關稅風暴衝擊大跌，再到AI題材飆漲，基金經理人如何面對市場動盪？如何展望2026，又給投資人哪些建議？

野村積極成長基金經理人葉穎娟直言，台股本質上是一個偏好成長型的市場，資金永遠在追逐高成長的機會，因此她長期採取積極策略，並維持95%以上的基金高持股水位；即便面對市場波動，也不輕易將水位降至七、八成。「維持如此高的持股水位，在市場下跌時確實會令人感到恐懼，但回顧台股歷史，下跌的時間通常較短，且市場反應速度越來越快。」

持股的最佳時機

葉穎娟視下跌為檢視持股的最佳時機，當大盤修正時，她會重新審視手中的股票：是產業趨勢改變？還是單純被市場錯殺？若發現產業趨勢不對，或對持股失去信心，就應果斷換到更有潛力的標的。唯有經過嚴謹的產業資訊確認，才能決定是要進場「接刀子」還是避開持續探底的風險。她也強調團隊合作的重要性，單靠一位經理人絕對無法深入研究這麼多檔個股。

廣告 廣告

野村積極成長基金經理人葉穎娟。野村投信提供

回顧2025年4月關稅風暴，面對不確定性，葉穎娟選擇聚焦於「確定的事」：首先，美國打壓中國的政策方向已確立，資金回流美國投資的趨勢也不會改變；其次，AI發展的趨勢是確定的。若美國要發展AI，台灣絕對是不可或缺的製造基地，台灣擁有優秀的工廠管理人才與製造能力，雖然在設計端的毛利率或許不如國外大廠，但在製造費用率上極具競爭力。

而AI伺服器的金額規模龐大，一台機櫃造價高達新台幣1億元，這樣的資金門檻，絕非一般小型製造商所能承擔。此外，AI技術迭代速度極快，伺服器架構幾乎是一年一更，技術難度遠超過去的手機產業。

這種高強度的技術堆疊建立了難以跨越的護城河。葉穎娟解釋，供應鏈必須在跟著大廠一起練兵；若錯過初期技術累積，想中途切入，即便高薪挖角關鍵人才，也無法複製整個團隊長期培養出的技術底蘊。這也解釋了為何AI供應鏈名單始終是那些熟面孔，因為強者恆強的態勢已經確立 。

她利用市場修正的機會，買進並加碼AI相關族群，包括散熱、半導體設備及精密零組件，同時降低傳產持股，將投資組合重心拉高至電子與AI領域。她堅信，即便有關稅疑慮，但在AI這個攸關國力展現的領域，美國絕對會有較高的容忍度，允許具備能力的台灣供應鏈持續出貨。

葉穎娟強調，台股已進入高度法人化的時代，投資人應克服「賺了就跑、賠了死抱」的人性弱點，透過長期持有績優基金參與複利效果。

若拉長至10年的區間來看，台股績優基金的年複合成長率約落在10%至15%之間，平均約在12%至13%左右。這意味著投資人只需買進並持有，大約5至7年的時間，資產就有機會翻倍，且過程中無需頻繁操作，只需耐心等待。

若拉長至10年的區間來看，台股績優基金的年複合成長率約落在10%至15%之間。台股示意圖。陳之俊攝

產業資訊掛帥的法人市場

她建議投資人在挑選基金時，可以觀察經理人的操作年限。若一位經理人操作該檔基金超過12年，代表過去10年的亮眼績效皆是其實力展現。投資人僅需每年檢視一次績效，確認是否大幅落後同業即可，不需因為短期一年的市場波動而過度反應。

她強調，台股現已轉向產業資訊掛帥的法人市場，單靠個人力量難以與擁有龐大研究團隊的機構抗衡。散戶若單打獨鬥，往往不知道賺錢或賠錢的真實原因，且容易受短期情緒影響。她建議小資族或年輕人從每月定期定額3000元做起，雖然金額看似不大，但長期累積下來的穩定報酬，遠勝過每天在股市殺進殺出提心吊膽。

展望2026年，AI仍是絕對的主角。她預估，相較於傳統產業，AI供應鏈在2026年仍將維持30%至50%以上的高速成長，特別是半導體領域，先進封裝產能在2027年的預估量仍在持續上修，這意味著半導體設備廠在2026年至2027年的訂單動能將比預期更強勁。

其次是散熱族群。近期市場擔憂大廠新晶片可能壓低散熱模組的單價，導致相關股價修正。但葉穎娟提醒投資人應關注總量的增長。她舉例，即便單價下調10%，但如果整體出貨量翻倍，總獲利仍會大幅成長。

在傳統產業方面， 2025年許多傳產公司因美元匯率波動，帳上認列了鉅額匯損，導致獲利基期偏低。展望2026年，隨著基期效應淡化，加上美國降息循環啟動，有望釋出更多資金活水刺激消費與投資，預估傳產族群有機會出現10%至20%的復甦性成長，特別是外銷美國相關的類股將率先受惠。

此外，她也點名與國防安全高度相關的無人機、無人艇供應鏈，雖然在台股屬小眾市場，但受惠於地緣政治與國安需求，訂單能見度高。