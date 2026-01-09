野村：利空造就 航運商機來勢兇兇

【記者柯安聰台北報導】美國對委內瑞拉的強勢介入，正快速重塑全球能源與海運版圖。1月3日（當地時間），美國發動閃電行動，捕獲委內瑞拉總統馬杜羅，並宣稱在過渡期間將「暫時接管」該國治理，此舉對油市與航運的「路徑與節奏」產生連鎖效應，短期看見原油與成品油運距拉長、噸英里上升，中期則可能推動市場重新定價。



野村投信表示，在「美委油貿路徑重組」、「紅海風險未解」、「監管加嚴吸收船噸」等多重利多交織下，2026年航運將在高波動中展現結構性機會，油輪受惠最為明顯，箱船與散裝依情勢輪動。航運面對板塊切換與市場消息面頻繁，以全球航運股為核心的野村全球航運龍頭息收ETF（00960）同時覆蓋3大航運優勢「貨櫃龍頭＋油輪核心＋散裝補強」，可望成為投資人掌握全球航運投資主題的一站式選擇產品。



野村00960基金經理人張怡琳分析表示，供應端衝擊首先體現在委內瑞拉出口的「卡油」現象。受美方封鎖與制裁升級影響，委國港口出現船舶滯留與出港中止，PDVSA 被迫削減產量、在岸儲槽及浮動儲油快速逼近滿檔，為避免停機與安全風險，相關場站正調度稀釋劑與儲能空間，顯示短期油輪供應鏈的壓力確實存在。



與此同時，張怡琳進一步指出，美委油貿「解鎖」訊號亦浮現。委內瑞拉將向美國「持續」輸送受制裁原油，首批規模約3000–5000萬桶，並將選擇性放鬆部分制裁以利交易與運輸，這意味著原本大量流往亞洲（尤其中國）的貨流，部分將改向美墨灣煉廠，航程拉長、噸英里上升，短期對原油油輪（VLCC/Suezmax/Aframax）構成直接利多。先前「封鎖形成的在船與岸上高庫存」，一旦疏運恢復，將出現集中排程，推升即期船期與現貨運價。



從運價與指標來看，野村投信策略暨行銷企劃處資深副總經理張繼文表示，油輪與成品輪在2026年初維持偏強。超大型油輪(VLCC)日租於2025年底至2026 初一度逼近13萬美元/日，主因包括老齡船隊占比升高、受制裁船退出可用供給，以及紅海—蘇伊士風險導致好望角繞行、航程延長。對應量化指標，1月6日波羅的海原油（BDTI）指數約1181點，成品油輪指數（BCTI）約713，反映「髒貨(原油、重油)╱潔貨(汽柴)」主要航線報價仍具韌性；資本市場端的油輪板塊亦有走強跡象。



OPEC+面向則提供了「供給節奏」的額外線索。張怡琳進一步分析，OPEC+在第1季維持增產暫停、集體產量不變，以觀察委內瑞拉後續供應與全球庫存走勢；布蘭特與WTI雖未飆升，但市場將焦點轉向「運力調度」與「噸英里變化」，使油輪需求的可見度提高。彭博報告指出，在全球供應偏充裕的背景下，委內瑞拉變局對油價影響有限，但對美國油企與海運的中期投資意願形成「順風」。



張繼文提醒，紅海╱蘇伊士的地緣風險，仍是 2026 年航運走勢的關鍵變數。張繼文指出，2025年因紅海回避、繞行好望角，吸收了約中高個位數百分比（估計約 9%）的全球箱船有效艙位，推高長航程與不確定性成本；步入2026 年，若安全條件改善而航線逐步回歸紅海—蘇伊士，短期可能釋放有效艙位、對運價造成回落壓力，但業者普遍認為尚需長期且可保險的安全環境才會大規模回流。換言之，容積（箱船）短期仍有「被動利多」的底線支撐。



監管與合規同樣提供全球航運題材結構性利多，張怡琳表示，IMO的碳強度指標（CII）與歐盟的ETS/FuelEU於2026年持續加嚴，未達標船舶需提交修正計畫，承運人因合規壓力採取慢速航行、路徑優化與船隊重配，在不顯著改變原油與貨櫃總量的前提下，延長航次時間、吸收有效供給，對運價產生支撐；歐盟2026年將對在歐水域運行航次全面計入ETS，疊加FuelEU的能效限制，有助提升航商成本轉嫁能力。



展望2026年，張怡琳指出，油輪在2026年初具備「強勢延續」的條件，包含「地緣干擾」、「制裁退出可用供給」、「路徑拉長皆支撐上半年的運價」與「利用率」；但2026年下半年新船交付潮可能抑制漲勢，屆時需觀察OPEC出貨節奏與委內瑞拉實際供應恢復。箱船方面，若紅海未快速修復，旺季前的附加費與合約價仍有支撐；若安全快速改善、容量回流，則可能轉為「短期利多、後段回調」。



張繼文表示，全台唯一航運ETF「00960野村全球航運龍頭息收ETF」凸顯「一檔覆蓋三大航運」的優勢。該ETF追蹤指數NYSE FactSet Global Shipping Leaders Income Index全球航運龍頭息收指數，即納入三大類的全球龍頭企業，同時涵蓋「貨櫃龍頭＋油輪核心＋散裝補強」三大板塊的結構化配置，以國際成分股為基底的工具。可望達到分散風險並可參與航運股長期題材的投資商機，成分檔數約30–40檔、每半年審核成分。



張繼文指出，目前00960聚焦「貨櫃龍頭＋油輪核心＋散裝補強」的結構化配置，對照市場輪動，00960可在油輪強、箱船弱或相反的不同階段，透過跨板塊配置承接各子產業的相對強勢，同時以季配息特色滿足息收型需求。前10大持股包含日本3大海運、日本與台灣貨櫃指標、以及國際油輪企業等。（自立電子報2026/1/9）