野村：基本面增強與結構性改革雙利、 日股長期展望正向

日本股市10月27日首度衝破5萬點大關，圖為東京街頭一家交易所的電子看板。美聯社



今年以來日本股市表現突出，日經225指數與東證指數漲幅超越美國標普500指數(+13.42%)，日股也持續創歷史新高。野村資產管理認為，日本股市基本面展望良好，勞工薪資有望持續調升，企業獲利上修，股市結構性改革也持續進行，包括股東權益報酬率(ROE)續增等，日股前景持續看好。惟與其他成熟市場相比，日股中單一企業的波動風險相對較高，因此投資日股時，選股顯得更加重要。

野村基金日本策略價值基金協管經理人河野光成 (Mitsunari Kawano)表示，即使2025年上半年美國關稅政策引起市場擔憂，但日本經濟表現強韌，勞工實質所得轉正，家戶支出強勁。隨著關稅稅率確定為15%且不會疊加在既有稅率之上，即使日本近100%的出口產業皆面臨對等關稅，此一不確定性已明顯降低。對於企業獲利來說，川普政策的影響以及2026年春鬥的結果至關重要，根據調查，日本企業目前對於川普關稅於勞工薪資的負面影響並不那麼悲觀。

廣告 廣告

河野光成指出，日本企業在制定財報時所設定相對於美元的匯率較保守，若以今年8月底美元對日圓匯價約為148為基準，除了紙漿業的設定匯價略高外，其餘產業設定的匯率均低於此，顯示企業在面對匯率波動時仍能保持一定的財務韌性。

2025年東證指數企業獲利預期在今年初以來雖面臨下修的情況，然而，隨著美國關稅政策底定，不確定性顯著降低，企業獲利預期於8月份開始上修，且多數產業的獲利預期出現調升。

除了良好且具韌性的基本面，日本股市的結構性改革也一直是吸引投資人的另一項重要因素。2022年以來日本企業的財務槓桿低於2.5倍，與美國、歐洲相比，日本的財務槓桿明顯較低，這也帶動股東權益報酬率提升至接近10%的水準，拉近與持續走低的歐洲企業的距離。

就資產負債表的組成而言，自2008年金融海嘯以來，日股企業的現金(與約當現金)資產大幅增加一倍以上，佔所有資產的比重超過四成，大幅超越美國企業，美國企業的無形資產(如品牌、版權等)增加幅度較大，在資產中佔比也最高。

河野光成指出，東京證交所推出「公司治理準則」以來，日本企業一直在努力提高資本效率。股票回購速度仍處於歷史高位，有助於支撐股價表現。來自投資者的參與度也持續提升，企業和股東提出的議案數量迅速增加，自2022年以來更是加速成長，今年以來至8月底，企業與股東已分別提出398與113件提案，已超過2024全年的數量。

另外，股東的結構也出現明顯變化，目前外國投資者與投資信託加總約40%，企業與金融機構約40%，權力的平衡有利於主動投資者，日本企業變得更透明化也願意與投資者溝通。

相較於美國與歐洲，日本是更需要重視選股的市場。若將投資風險區分為全球性、個別國家、個別產業以及個別企業的特定風險等四種類型，日本股市的特定風險屬於成熟市場中較高者。截至9月底，野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金相對加碼的產業分別為資訊科技、不動產以及通訊服務

更多太報報導

AI伺服器方案火熱! 台達電鄭平：產能吃緊泰國新廠上陣 、Q4到明年Q1都樂觀

OPPO Find X9搶先登台 聯發科副總親站台讚天璣9500最完美結合