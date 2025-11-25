野村：軟硬整合AI落地 2026年AI趨勢不變

【記者柯安聰台北報導】美聯準會官員近期表示，美國仍有空間調整政策立場，並指出就業風險上升、通膨壓力持續減退，市場對12月降息預期一度升高，推動股市短線反彈。然而，CME FedWatch最新數據顯示，12月降息機率於上周一度低到2成、隨後又反彈至7成，顯示市場情緒仍不穩定。此外，川普傳出考慮向中國出售輝達H200晶片，加上輝達財報與財測亮眼，原本帶動美國科技股大漲，但隨後漲勢反轉，市場對「AI泡沫」疑慮升高。



不過，科技巨頭財報仍顯示強勁，雲端業務高速成長，成為AI投資貢獻的最佳證明。預估2026年科技巨頭將進一步加碼AI投資，金額有望再創新高，支撐整體科技股維持成長動能。台股方面，近日跌破季線，5日平均成交量縮至5000億元以下，短線訊號轉弱。技術面分析指出，若後續出現「價穩加量增」並成功站回季線，將具備反彈條件。



野村投信指出，雖然短線震盪，但第4季至隔年元月仍是美股與台股表現最佳的時間，加上AI需求持續，台灣出口與企業獲利的中長期趨勢並未改變。短線回檔反而提供投資人布局契機，建議拉回可定期定額布局台股主動式ETF，著眼中長線AI利基。



野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，輝達公布2026財年第3季財報，營收年增率達62.5%，再創歷史新高，並預估第4季營收將達650億美元，顯示AI需求未因市場雜音降溫，高速成長動能仍在延續。不過，市場回檔壓力加大，導致「好公司與壞公司一同被賣出」的現象，小型科技股因缺乏穩定獲利模式，修正幅度更深。資金則開始回流至PCB、CCL、高速運算及連接器族群，TPCA最新統計顯示，2024至2025年PCB產值年增率可望超過8%，AI高效能需求是主要推力。同時，鴻海宣布與OpenAI合作，在美國打造下一代AI基礎設施，涵蓋機櫃、線纜、冷卻及電力整合，並計劃在台灣建置自主GB300 AI超級計算中心，進一步強化在地AI實驗能力，凸顯台廠在全球AI供應鏈中的關鍵地位。



美國5大科技巨頭陸續公布季報，儘管Meta因所得稅準備金影響導致獲利短期承壓，但整體而言，5巨頭調整後營收與EPS皆優於市場預期，並在雲端與AI業務方面繳出雙位數成長，顯示AI從話題熱潮走向實質成果進入「變現時代」，加上企業對AI需求持續升溫，此外，5巨頭再次上修今明兩年AI資本支出展望，整體AI發展依然正向。巴菲特最新買進Google，該公司第3季財報表現強勁，Gemini 3.0推出後，相關TPU設計來自Broadcom，並採用台積電CoWoS先進封裝，帶動相關供應鏈股價上漲，進一步印證市場對AI投資的信心。



整體而言，野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德指出，近期台股高檔震盪主要是消化前段漲幅，科技股高估值或許導致短期技術性修正，但獲利趨勢與基本面表現仍是決定股價的關鍵。對於長期投資人而言，短期市場震盪，可將此視為調整持股與分批布局的契機，優先鎖定體質佳、能將AI題材轉化為實際營收與獲利的企業，以較低成本買進優質公司的機會。（自立電子報2025/11/25）