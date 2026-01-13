野村：2026台股資金聚焦AI供應鏈

【記者柯安聰台北報導】美國12月非農就業新增5萬人，低於市場預估，但失業率降至4.4%，顯示勞動市場並未快速惡化、企業「慢招慢裁」的態勢延續。最新CME期貨顯示，今年降息預期維持兩碼，寬鬆預期持續支撐近期風險性資產表現；同時，美國第3季GDP年化季增率達4.3%，主要動能來自民間消費，基本面韌性仍在，整體數據均指向「溫和降溫、不失韌性」的就業與成長路徑。



野村投信表示，台股歲末年初延續強勢，CES題材、AI晶片需求升溫，以及年底以來外資買超回流等因素，台股不僅在2026年開年更再創新高，盤中與收盤紛紛刷新紀錄，半導體與AI供應鏈成為資金匯聚核心，權值股台積電帶動電子族群走強，記憶體、面板與光電族群同步受惠，成交量顯著放大，市場風險偏好走升。



野村投信策略暨行銷企劃處資深副總經理張繼文分析表示，輝達（NVIDIA）宣布新世代「Vera Rubin」平台進入量產，NVL72機櫃在多項工作負載上相較Blackwell世代可望達到最高5倍效能，並將於今年下半年由合作夥伴開始供貨。Rubin以「六晶片極致共設計」為核心：Rubin GPU導入HBM4、單GPU推論最高50 PFLOPS與訓練35 PFLOPS，NVLink 6使機櫃級總頻寬提升至260TB/s；Vera CPU採88個Arm Olympus核心、1.8TB/s的C2C頻寬，搭配液冷化設計，強化整櫃效能與部署效率。輝達同場釋出自駕車AI模型「Alpamayo」、Cosmos世界基礎模型與機器人模型GR00T最新進展，黃仁勳強調下一波AI突破將來自「系統、晶片與軟體」的同步創新，非僅靠單一晶片迭代。



張繼文進一步指出，能源與重電題材也伴隨AI擴張而升溫。Meta宣布與Vistra、TerraPower、Oklo簽署核能供電協議，為位於俄亥俄州的新一代「Prometheus」AI資料中心超級叢集取得最長至2035年的6.6GW清潔而穩定電力，並推進新型核能機組的開發與延役，為美國電網提供「可預見、可調度」的基載支援。此舉凸顯大型AI運算帶動的電力基礎建設需求，核能與高壓變電、輸配電等重電產業的重要性顯著提升。



00985A野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳進一步表示，台積電法說會在即，市場普遍關注先進製程N3P、2奈米量產進度、資本支出節奏與AI相關供應鏈的接單展望。法說前夕的偏多期待，加上CES釋放的AI硬體升級與能源配套訊號，成為台股延續多頭的關鍵背景。



整體而言，林浩詳指出，就業數據顯示美國勞動市場「降溫而不失穩健」，利率路徑朝溫和降息的方向定價；全球科技面則由CES的AI硬體大升級（Rubin平台量產時程、HBM4/液冷/超高速互聯）與算力所需的能源基建（核能與重電）共同驅動。台股資金聚焦半導體與AI供應鏈龍頭，搭配台積電法說前的正向預期，短線尚未出現反轉訊號，後市仍以「偏多」為主。



投資策略上，林浩詳建議持續聚焦運算晶片、高速網通、電力系統與散熱、記憶體等AI關鍵環節，並以龍頭企業為核心配置，同時留意法說會後的指引變動與資金進出。00985A採取核心權值股為基礎配置，並適度納入具成長潛力的中型市值股票，打造靈活彈性的投資組合，可望在市場中維持長期競爭力。（自立電子報2026/1/13）