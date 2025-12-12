野村：2026 AI投資從技術突破轉向商業落地

【記者柯安聰台北報導】12月FOMC會議決議降息1碼，將聯邦基金利率目標區間下調至3.50%-3.75%，並上調2026年經濟成長預估及下調通膨預期，整體維持「通膨溫和放緩、經濟穩健成長」的有利態勢。儘管主席鮑爾暗示1月的會議將會按兵不動，但這次聯準會宣布開啟「儲備管理購買計畫」，透過買入美元短期美國公債的方式支持流動性，預期在資金環境仍偏寬鬆的情況下，有助於2026年風險性資產表現。



野村投信表示，未來3-5年AI族群仍是市場首選，2026年美國主要科技巨頭財報穩健且資本支出持續上修，帶動台灣半導體產業營收成長，將繼續支撐台股行情。同時2026年輝達Rubin伺服器、AWS/Google等ASIC晶片持續迭代推出，AI相關供應鏈如先進製程/封裝、記憶體、ABF/PCB載板、測試服務、ASIC晶片、電力、散熱等預料持續受惠，迎來新一波成長動能。



野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，2026年科技與AI相關類股可望成為資金追捧焦點，預料將持續扮演全球資本市場的核心驅動力，從技術演進到產業應用，AI不再只是概念，而是深度滲透企業營運、製造流程與消費場景。隨著運算能力提升與生成式AI技術成熟，市場焦點正由「技術突破」轉向「商業落地」，此趨勢將直接影響投資策略與資金流向。



野村投信表示，AI應用正加速擴散至雲端服務、半導體設計、醫療、金融與製造業，企業不再僅追求模型精度，而是強調成本效益與可擴展性，供應鏈整合與硬體優化的重要性進一步提升。AI生態系不僅涵蓋軟體，更延伸至晶片、伺服器、網路設備與資料中心，台灣AI相關供應鏈2026年有望持續受惠。在資金面，降息環境有助於壓低資金成本，推動企業加速AI投資，並帶動市場對高效能運算、雲端架構與邊緣運算的需求。建議投資人可依自身風險承受度，單筆分批加碼或採取定期定額策略，布局主動式台灣科技股基金，參與AI長線成長契機，分散風險並掌握AI趨勢帶來的投資機會。



謝文雄指出，2026年AI應用將更廣泛，涵蓋雲端服務、半導體設計、醫療、金融與製造業。企業不再僅追求模型精度，而是強調成本效益與可擴展性，供應鏈整合與硬體優化的重要性進一步提升。AI不再只是軟體故事，而是涵蓋晶片、伺服器、網路設備與資料中心的完整生態系。



謝文雄進一步分析，觀察 AI 市場動態可聚焦三大指標：

1.運算需求與晶片出貨量：大型語言模型與多模態AI普及，推升HPC與GPU需求，晶片供應商技術領先度決定競爭力。



2.雲端與邊緣運算滲透率：企業導入AI時重視混合雲與邊緣架構，帶動伺服器、網路晶片與儲存設備需求。



3.AI應用商業化速度：醫療診斷、智慧製造、金融風控等領域，能快速落地並創造營收的企業將獲市場溢價。



謝文雄表示，隨著AI發展，電力需求成全球關注焦點。大型資料中心與HPC平台耗電量倍增，2026年全球資料中心用電量預估再創新高，因此能源成本與供應穩定性將影響AI擴張速度。台灣若能結合綠能、提升能效並導入液冷散熱技術，相關企業將脫穎而出。



謝文雄指出，2026年台股AI概念股集中三大領域：

一、半導體與晶片設計：晶圓代工、先進封裝、HBM 記憶體需求推升供應鏈業績成長。

二、伺服器與散熱系統：液冷技術與高效能伺服器供應商具競爭優勢。

三、PCB與電源管理：高速傳輸與穩定供電需求持續擴張。



野村投信投資策略部主管張繼文說，AI帶動傳產結構性機會：

一、能源與電力：再生能源、儲能系統受惠碳中和與能源轉型。

二、電動車與車用零組件：車用電子、電池管理系統需求成長。

三、建築與基礎設施：資料中心建設帶動土木工程與冷卻系統。

四、綠色製造與環保材料：ESG 驅動低碳排、可回收材料供應鏈。

五、成衣、製鞋及散裝船運股亦可留意。



張繼文強調，2026年投資策略應聚焦運算需求、雲端滲透率、商業化變現速度與電力供應，並同時關注傳產轉型。台灣憑藉半導體優勢與製造能量，若能強化能源基礎與ESG，將在全球科技與產業革命中扮演關鍵角色。整體而言，張繼文表示，除了AI概念股，降息利多也將擴散至半導體、伺服器、散熱系統及PCB等供應鏈，並延伸至能源與基礎建設領域。隨著AI應用推升資料中心與電力需求，綠能、儲能及液冷散熱技術將成為未來投資亮點。張繼文強調，掌握運算需求、雲端滲透率、商業化速度與能源供應四大指標，將是2026年布局的核心策略。（自立電子報2025/12/12）