野村00999A 開募 聚焦成長與3D鎖息策略

【記者柯安聰台北報導】野村投信表示，主動式 ETF 發展即將邁入1周年，野村投信以前瞻視野率先布局、勇於突破，成為全台首家發行主動式 ETF 的投信公司，成功開創台灣 ETF 市場全新賽道，在政府全力推動亞太資產管理中心的關鍵時刻，台灣資產管理市場正迎來嶄新篇章。為投資人帶來結合專業投研與交易便利的嶄新投資選擇。根據證交所資料統計，截至今年 3 月底，台股主動式 ETF 總市值已來到 2153 億元，顯示兼具靈活操作與 ETF 便利交易特性的主動式 ETF，正逐步成為市場主流。



野村投信旗下全台首檔主動式 ETF 00980A 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金 自去年獲准募集後即引發市場高度關注，隨著市場對主動式 ETF 的接受度持續升溫，野村投信再度趁勢追擊，推出主動野村臺灣高息(00999A) ETF 4 月 13 日至 4 月 16 日展開募集，發行價 10 元，1萬元即可入手1張，並採季配息機制，進一步豐富投資人參與台股的策略選擇。



主動野村臺灣高息ETF 經理人游景德表示，近期國際地緣政治風險逐步降溫，美伊衝突進入相對緩和階段，市場避險情緒明顯收斂，資金再度回流基本面具優勢的股市。儘管台股仍處於高評價、高波動的市場情境，但最終仍將回歸基本面考量。



游景德指出，台灣身為全球科技產業關鍵供應鏈核心，在 AI 浪潮持續推進下，其產業競爭力與長線投資價值並未因短期波動而動搖，台股仍具備深厚的長線投資價值。隨著美伊衝突宣布停火2週，全球股市與台股均出現明顯反彈，自 4 月 8 日以來加權指數重返 35000 點關卡，電子零組件與半導體族群成為盤面領漲焦點。加上台股進入股利宣告與除權息旺季，若後續國際局勢持續朝正向發展，搭配台股基本面維持良好，有利台股朝向歷史新高挑戰。



游景德表示，在產業布局方面，今年台股企業成長動能仍以 AI 為核心，從 GTC 與 OFC 展會後，光通訊、CPO 矽光子技術的長期趨勢再獲市場確認，半導體先進製程、先進封裝、測試與散熱等供應鏈亦可望持續受惠於 CSP 擴大 AI 基礎建設支出的趨勢。然而，市場已由普漲行情轉為嚴格檢視企業競爭力的階段，是否具備高階技術實力與良好庫存管理能力，將成為選股關鍵，「選股不選市」將是持續參與 AI 行情的核心策略。



游景德分析，在非電子族群方面，有鑑今年行情輪動節奏加快，部分過去營運能見度較低的傳產類股，有機會出現基本面翻轉。以野村投信台股投資池觀察，2026 年台股企業每股盈餘（EPS）預估成長率可由 2025 年的 15.01% 加速提升至 30.59%，其中電子類股仍為主要貢獻來源，而傳產族群亦有望在關稅影響鈍化與基期效應下由虧轉盈。游景德認為，在快速輪動的市場環境中，台股配置更需要多元、彈性且機動的策略，才能掌握不同產業輪動所帶來的投資機會。



00999A採取結合獨特的「3D鎖息策略」與「高信念成長」的雙軌架構，跳脫單一產業限制，從基本面全方位評估公司現金流與資本利得潛力。所謂 3D，分別涵蓋「股利預測（Dividend Forecast）」、「股利宣告即時因應（Dividend Declaration）」與「股利輪轉操作（Dividend Rotation）」，透過不同時間軸鎖定潛在高息與成長機會，掌握息收與資本利得的最佳平衡。（自立電子報2026/4/13）