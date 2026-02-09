野柳地質公園回饋鄉親 新北市、基隆市3區小學生千人免費入園

新北市萬里區野柳地質公園推出「千千手到野柳-神秘的魔法石」活動，提供新北市、基隆中山、安樂及中正區小學生免費參加，限量1000名。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／新北報導〕以奇岩怪石地質景觀聞名於世的新北市萬里區野柳地質公園，回饋新北市、基隆市中山區、中正區與安樂區的國小學童，可免費參加「千千手到野柳-神秘的魔法石」活動，引導學子認識家鄉，共同守護北海岸。

野柳地質公園經營團隊新空間國際公司副總經理林俊毅指出，「千千手到野柳-神秘的魔法石」活動，本方案總名額以1000名為限，歡迎有興趣參加的小學洽詢野柳地質公園企劃部柯小姐，連絡電話(02)2492-2016。

凡是新北市、基隆市中山區、中正區及安樂區的國小學生均可免費參加。入園後，有導覽志工帶領學生觀賞影片，了解園區奇岩怪石的前世今生，與導覽老師玩互動遊戲後，前往知名女王頭、俏皮公主、大象岩、仙女鞋近距離觀賞。

每次活動時間為2小時，每天早上9時到11時，下午1時到3時，每團人數須達20人以上，活動屬於公益教育性質，僅可出入園1次，若活動結束後要再入園，須購買門票。本活動以學校團體報名，報名時需提供學生名冊。

本方案不含旅遊平安險及往返車資。每20位學生提供1位免費名額給老師，第二人起若要入園，則依野柳地質公園收費方式辦理。

新北市萬里區野柳地質公園推出「千千手到野柳-神秘的魔法石」活動，經由導覽老師解說，進一步認識野柳地質公園奇岩怪石的前世今生。(記者俞肇福攝)

