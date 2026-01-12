野柳地質公園 經營團隊獲獎

野柳地質公園以女王頭聞名，由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處委託新空間國際股份有限公司經營管理，近年來獲獎無數，不僅通過GTS銀級認證、獲新北市環境教育獎特優、台灣觀光永續獎銅獎等，如今再獲「幸福企業金獎」肯定，展現重視員工福祉與永續經營的具體成果。

經營團隊以「新空間、永續行動」為核心，與各方夥伴攜手合作下，深化地方連結、落實環境教育，並以實際行動回應永續旅遊的責任與承諾，經營成效獲獎無數。

值得一提，野柳地質公園與日本山口縣美禰市秋吉台地質公園、青森縣下北地質公園、千葉縣銚子地質公園等締結為姊妹公園，近年來台日交流頻繁，將女王頭成功推向國際。

團隊秉持「員工是公司最寶貴的資產」的核心理念，從工作環境優化、同仁福利制度、組織溝通文化到工作與生活平衡，持續投入資源與心力，營造能讓同仁安心發展、穩定成長的職場環境，再度榮獲「幸福企業金獎」肯定。

新空間副總經理林俊毅表示，獲獎不僅象徵企業講究工作品質、重視員工福利，更代表新空間對「幸福生活」的長期承諾，這份榮譽屬於全體同仁，也屬於一路支持新空間發展的夥伴與旅客。

他強調，未來將持續以員工幸福為經營基礎，深化永續管理思維，並將這份由內而外累積的幸福感，轉化為更溫暖、更有品質的服務體驗，陪伴每一位踏入遊客中心的旅人。