野柳沙灘驚見「瀕危玳瑁」受困！廢棄漁網纏身 海巡緊急救援

新北市萬里區野柳地質公園沙灘2日發生一起海洋保育救援事件，園區人員巡查時發現一隻海龜遭漁網與麻繩嚴重纏繞，無法自行脫困，隨即通報相關單位。海巡署人員趕抵現場協助處置，並通報專業團體接手，海龜目前已送往安置檢傷，狀況持續觀察中。

野柳地質公園指出，2日下午1時25分，場務人員例行巡視沙灘時，發現岸際有異常纏繞的麻繩，進一步查看後確認有海龜受困，立即通報主管並聯繫海巡署，說明現場狀況與確切位置。野柳海巡人員於下午1時56分抵達，隨即展開救援作業。

野柳地質公園人員2日巡查時發現一隻海龜遭漁網纏繞。（野柳地質公園提供）

現場救援人員小心剪除纏繞在海龜身上的漁網與繩索，並初步評估其身體狀況。隨後由海巡署通報中華鯨豚協會到場接手，進行後續專業處置與照護。新北市動保處表示，經確認該隻海龜為保育類物種「玳瑁」，已由中華鯨豚協會帶回收容，進行檢傷與醫療評估。

