野柳沙灘「玳瑁」遭漁網纏身 海巡緊急救援助脫困

海巡署人員2日下午接獲野柳地質公園通報，趕往新北市萬里區沙灘救援一隻遭廢棄漁網纏繞的海龜。經中華鯨豚協會專業鑑定後，確認為保育類物種「玳瑁」，目前已送往收容中心進行檢傷與醫療評估。

一隻海龜遭漁網纏繞受困。（圖／野柳地質公園提供）

當日下午1時25分，野柳地質公園場務人員在例行巡查時，注意到沙灘岸際出現異常的麻繩纏繞物。工作人員靠近察看後，赫然發現一隻海龜被困其中，身體遭漁網與繩索緊緊纏住，完全無法動彈。園方立即啟動通報機制，聯繫海巡署說明受困海龜的位置與現場狀況。

接獲通報後，野柳海巡人員在下午1時56分抵達現場。救援團隊以剪刀小心翼翼地移除纏繞物，避免在過程中對海龜造成二次傷害。初步檢視後，海巡署隨即聯繫中華鯨豚協會，由專業人員接手後續照護工作。

新北市動保處證實，這隻獲救的海龜經鑑定為保育類的「玳瑁」。中華鯨豚協會已將牠帶回收容場所，持續觀察其健康狀況，並進行必要的醫療處置。

