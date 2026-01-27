野柳海邊驚見「價值2千萬大麻」！超扯畫面曝光

新北市萬里區今（27日）發生一起離奇的「撈金」事件，有漁民在海邊發現一個麻布袋，走過去看裡面竟然裝了好幾袋類似毒品的粉末，警方趕來檢視確認都是大麻，總價高達2千多萬元。

漁民撈到價值2千萬的大麻。 （圖／翻攝畫面）

據金山分局指出，事發地點是東澳漁路駱駝峰旁的海岸，上午8點左右有漁民報案，表示發現該處海邊有一個大型麻布袋，裡面很像裝的都是毒品，得知後旋即派員趕往。

漁民撈到價值2千萬的大麻。 （圖／翻攝畫面）

而警方抵達後，一查發現果然是毒品，是總重43.3公斤，市價超過2千萬的大麻，據附近居民表示，前幾天好像就有看到這個麻布袋在海上漂流，警方目前將後續通報海巡署，要一起追查毒品的來源。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

