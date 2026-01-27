野柳漁民岸邊撈包裹 竟是43公斤大麻市值逾2千萬

新北市 / 綜合報導

有漁民今(27)日早上，在新北市萬里區野柳的「駱駝峰」岸邊，發現一包不明包裹，走近一聞竟散發濃濃惡臭，趕緊報警處理。警方到場後，發現裡頭裝的竟然是重量超過43公斤的大麻 菸 草，市價超過2千萬元，警方目前正全力追查來源。

警方謹慎秤重，還用保鮮膜，仔細重新包裝，地板上一包包，全是沒有經過磨粉的大麻 菸 草，甚至因為發酵，散發濃濃惡臭，這些大麻是漁民在海邊撿到的，發現漁民說：「當時發現的時候，它(包裹)是在海裡面，然後我把它拿上來之後打開看，發現怪怪的東西。」

27日上午，有漁民在駱駝峰附近的岸邊，看見一大包麻布袋，懷疑裡頭內容不單純，報警處理，警方到場拆解包裹，發現被分裝成12小包的大麻，總重大約43公斤，市值超過2千萬，警方研判，應該是走私大麻的漁船，在海上與同夥接頭途中，發生失誤掉落海中，就這樣在海上漂流數日，最後被沖到岸邊。

海巡署北部分署第二岸巡隊副隊長李勃毅說：「海巡單位與警方，將依檢察官展開後續的偵辦，並持續合作來追查，向上來溯源。」不過這可不是駱駝峰首度傳出毒品交易消息，警方說：「下車，下車，喂，趴下。」

2024年基隆地檢署才破獲跨國運毒集團，在這邊走私重量高達891公斤，市價超過1.3億元的中國製K他命，根據了解，疑似是因為駱駝峰特殊的斷崖地形，再加上鄰近漁港，及監視器死角多的特性，才讓這個打卡熱點，淪為毒販熱門的走私灘頭。

※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※

