野柳神明淨港文化祭百人跳水 挑戰冰冷海水赤腳踏火

節目中心/邱美銜、林瓊玉報導

當全台民眾在元宵節仰望平溪天燈祈福時，北海岸的野柳漁港正上演一場熱血沸騰、挑戰極限的百年祭儀，那就是「野柳神明淨港文化祭」！傳承逾百年的「水裡來、火裡去」習俗，不僅是萬里漁民祈求出海平安的神聖儀式，更是台灣珍貴的無形文化資產。2026年「野柳神明淨港文化祭」預計於 3月2日（一）至3月3日（二）（元宵節當日）在萬里區野柳保安宮前舉辦，現已開放報名，限量兩百名引發報名熱潮。

淨海巡洋。（圖／翻攝自2026野柳神明淨港文化祭官網）

野柳保安宮的起源充滿傳奇色彩。相傳清嘉慶二十五年（1820年），一艘載滿福杉、青斗石與開漳聖王神像的無人帆船奇蹟般漂流至野柳。村民感念神蹟，遂利用船上建材修築簡易廟宇，並以青斗石石獅鎮守門首。清末時，更傳出神明降乩預警，指示村民於港外紮營祭祀，成功讓觸礁船隻的罹難者遺體不進入港內，維持了漁港的清淨。為了感念神明護佑並避免亡靈聚集，地方遂依循神意，定於每年農曆正月十五舉辦「淨港」儀式，維持人與海之間的和諧界線。

神明淨港。（圖／翻攝自2026野柳神明淨港文化祭官網）

野柳神明淨港的儀式共分為三大部分：「淨海巡洋」由神轎搭乘漁船出海，於野柳港巡航三圈。當漁船緩緩入港並象徵性卸下漁獲時，寓意著未來一年「海波不興、漁獲滿艙」；「神明淨港」 這是全場最受矚目的高潮。由齋戒淨身的壯丁肩扛神轎，在群眾「進喔！發喔！」的吶喊聲中，奮力躍入冰冷的漁港水中並泅泳至對岸，象徵神明巡視海域、驅邪除煞；「神明過火」剛從水裡上岸的勇士們，隨即要在保安宮前赤腳踏過滾燙的紅木炭火，展現「水火既濟」的神威，洗淨身上所有的晦氣與不安。

創意裝扮。（圖／翻攝自2026野柳神明淨港文化祭官網）

隨著時代演變，主辦單位特別開放「百人跳水勇士」名額，吸引全台熱血好漢穿上創意裝扮躍入港區，與神明一同感受野柳漁村的生命力。現場更有「漁獲滿艙」撒金、分享平安魚等活動，讓遊客在暖心熱食的陪伴下，親身體驗這場獨一無二的海港文化饗宴。

