野柳鐵塔鏽蝕嚴重恐傾倒 周邊步道封閉 區公所發問卷評估去留

萬里區野柳地質公園內的野柳鐵塔現況。（圖／萬里區公所）

矗立在野柳岬高處、見證北海岸通訊發展數十年的「野柳鐵塔」，近年因長期遭海蝕、風蝕侵襲，結構鏽蝕情況加劇，經專業評估已出現安全疑慮。萬里區公所已先行封閉周邊步道，並透過問卷調查蒐集民意，作為未來拆除或復建的重要依據。

位於新北市萬里區野柳地質公園內的野柳鐵塔，高約43公尺，紅白相間外觀十分醒目，建於民國84年，原為改善北海岸無線電視收視品質而設置，並長期掛設無線電視台、警察廣播電台及警消無線電接收設備，肩負訊號傳播功能。

萬里區公所去年巡檢發現，鐵塔上層鏽蝕情況明顯惡化，恐有傾倒風險，基於公共安全考量，已封閉鄰近步道，避免遊客靠近發生危險。萬里區長黃雱勉表示，經委託專業技師評估，鐵塔鏽蝕嚴重、不堪使用，若要復建，須採人工搬運方式施工，以降低對地質公園環境的衝擊，且後續每年仍需油漆與保養，維護成本相當高昂。

萬里區公所舉辦問卷抽獎活動，提供行李箱及小家電等獎品，鼓勵居民表達意見。（圖／萬里區公所）

黃雱勉指出，隨著收視型態改變，多數民眾已改以有線電視或網路影音平台取代無線電視，為審慎評估野柳鐵塔是否仍具存續必要，區公所自去年12月中旬至今年1月底辦理無線電視收視影響調查問卷，目前已回收728份，將作為未來拆除或復建的重要參考。

為提高民眾參與意願，區公所也同步舉辦問卷抽獎活動，提供行李箱及小家電等獎品，鼓勵居民表達意見。區公所強調，後續決策將兼顧公共安全、環境保護及居民實際需求。

對此，國民黨議員白珮茹指出，野柳鐵塔為中央新聞局時代所建，原提供公廣電視等單位發射衛星及無線電訊號，地方長期承擔服務大眾角色，但每年電費與維護經費已成為公所沉重負擔。如今鐵塔鏽蝕出現安全疑慮，呼籲中央相關單位及NCC有線廣播基金能協助拆除或改建，中央與地方共同面對問題。

白珮茹也強調，若未來順利拆除或改建，務必要同步規劃替代方案，確保居民無線電視收視權益，以及漁船作業所需的通訊安全不受影響。

