野柳.佛之浦姊妹地質公園締結8週年 青森知事:想去野柳

生活中心／陳崇翰 日本報導

說到知名的奇岩地景，大家可能會想到北海岸的野柳女王頭，不過，在日本本州最北端的青森縣，其實也有奇岩勝地，下北半島西岸的「佛之浦」地質公園，就有岩石外型跟佛像極為相似，2017年跟野柳締結為姊妹公園，台灣訪問團這回前往日本交流，青森知事宮下宗一郎親自接待，透露下次訪台想到野柳看看。

白色岩壁，高聳矗立海岸線，除了灰白色凝灰岩，還有綿延兩公里的岩柱群，放眼望去，美景盡收眼底。

台日姊妹地質公園攜手八週年 青森知事透露訪台想去這景點

火山灰和浮石構成凝灰岩。（圖／民視新聞）

一個個巨石群列隊排排站，有的叫如來之首，有的命名為極樂濱，海岸線多了一份神聖氛圍，台灣訪問團前往日本本州最北端交流，位於下北半島西岸，而佛之浦公園，早在八年就和野柳締結為姊妹地質公園。台灣大學地理系教授林俊全表示因為這不能只講風化還要講侵蝕，漲潮的時候還會打到，所以如果這樣來看的話，這個地方的速度會比野柳來得快。野柳地質公園副總林俊毅說我們很榮幸可以來到，下北地質公園的佛浦來看如來之首，我們跟下北地質公園，也有很多年的淵源，交流已經第八年，很開心今天終於來到現場，歡迎大家有空可以到這邊，來走一走看一看。





岩石在450萬年前，火山噴發後逐漸形成，由火山灰和浮石構成凝灰岩，小小白色石子肉眼還能看見，地質特別，觀光客多，和野柳一樣成為觀光勝地，當地知事也透露，下次訪台想去這個地方。

佛之浦公園早在八年就和野柳締結為姊妹地質公園。（圖／民視新聞）





日本青森縣知事宮下宗一郎說能見到這個野柳地質公園團隊的各位，彷彿是見到家人一樣的開心，透過這次的拜會，更加深的去拜訪野柳的想法，另外，台灣地質公園學會理事長劉瑩三表示特別是他們有十多個，大概有十個地質公園，已經是世界地質公園，我們希望學習他們的經驗，在經營管理方面都能夠持續的進行。這場台日地質公園的交流，不只是產官學互相學習，更展現台日之間深厚友誼。

