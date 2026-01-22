野森動物學校二月門票明開搶 與壽山動物園推多項加碼活動

觀光局宣布，高雄內門野森動物學校試營運期間門票採預購制，二月份門票將於廿三日上午十點開放預購，同時加碼推出兩項競賽活動。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局廿二日宣布，高雄內門野森動物學校試營運期間門票採預購制，二月份門票將於廿三日上午十點開放預購，並加碼推出野森開麥啦競賽活動，也與壽山動物園共同推出奧樂雞雙園探險記數位體驗雙園區串聯活動。

觀光局表示，野森開麥啦競賽活動，邀請大小朋友擔任城市小特派及野森推廣大使，分享體驗心得、拍影片，就有機會獲得限量玩偶或獎金。此外，奧樂雞雙園探險記，完成指定任務就有機會將電視、掌上遊戲機等熱門獎品帶回家。

觀光局說明，野森開麥啦競賽期間自二月一日起至廿八日止，為期一個月，分城市小特派（圖文組）與野森推廣大使（短影音組）兩大組別。城市小特派創作者只要在活動期間於臉書FB或IG發布具有野森動物學校意象之城市宣傳場景或試營運活動體驗之圖文，Hashtag「動物是最棒的老師」即可參加比賽，臉書FB或IG貼文互動人氣前十名作品將獲得野森學校限量玩偶。

觀光局指出，野森推廣大使創作者需自行預購門票入園拍攝十至卅秒短片，呈現園區互動體驗、動物日常及個人感受，並Hashtag「動物是最棒的老師」於臉書FB或IG貼文互動，人氣前十名作品進入複賽。

此外，觀光局提到，百萬人氣插圖角色「掰掰啾啾奧樂雞」首次跨足動物界，由奧樂雞擔任探險隊長，帶領民眾走進壽山動物園與野森動物學校，展開二月限定雙園探險記。活動結合數位互動任務與豐富摸彩獎項，禮品總價值十萬元大獎。