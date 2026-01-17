野森動物學校試營運 動物老師吸睛登場

▲ 「內門觀光休閒園區」以「野森動物學校」為品牌於今日起試營運。（圖／高市府觀光局提供）

[NOWnews今日新聞] 歷經十年推動與建設，高雄市政府與民間專業團隊公私協力打造「內門觀光休閒園區」，以「野森動物學校」為品牌於今（17）日試營運。市長陳其邁出席啟動儀式，正式宣告東高雄再添兼具生命教育、動物保育與觀光休閒價值的重要新地標。

▲小朋友在飼育員的引導下與狐狸近距離接觸。（圖／高市府觀光局提供）

陳其邁致詞時表示，這座園區的誕生凝聚了公私協力的力量，感謝紫竹寺以象徵性租金提供土地，讓市府能節省龐大徵收費用，展現「在地共好」的公共建設典範。

陳其邁強調，這座園區不僅是觀光景點，更是推動地方創生與生態教育的重要據點，同時也能讓宗教文化與休閒觀光強強聯手，結合宋江陣頭、總鋪師、火鶴花等在地特色，更提供合法旅宿與親子遊憩空間，未來將帶動地方產業，讓更多人看見東高雄的魅力。

▲小朋友最愛的「森育冒險村」可以盡情玩樂。（圖／高市府觀光局提供）

「野森動物學校」園區引進狐狸、水豚、哈里斯鷹及笑笑羊等20種動物，並巧妙融入在地宋江藝陣「雙斧」意象，打造獨特的文化與自然融合空間。「野森動物學校」執行長陳則夫指出，團隊以內門豐富的自然環境為基礎，規劃豐富的動物主題課程與沉浸式互動體驗。園區整體設計以動物行為需求為核心，並設置特色打卡區、餐飲服務如「樹懶食光屋」、「森林爐語披薩」及「森點行動餐車」，還有小朋友最愛的「森育冒險村」，打造寓教於樂的生態體驗。

觀光局補充，為確保動物福利並維持遊園品質，「野森動物學校」試營運期間全面採預約制。遊客須事先透過「野森動物學校」官方網站完成預約購票方可入園，試營運期間有優惠票價方案。設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園。

觀光局提醒，內門「野森動物學校」周邊停車空間有限，建議市民及遊客利用大眾運輸於旗山轉運站搭乘8035公車來園，假日期間加開接駁專車往返園區。更多資訊歡迎至「野森動物學校」官網或臉書查詢。

