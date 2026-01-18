野森動物學校開學試營運 試營運立委讚迎來觀光新里程碑

立委許智傑說，野森動物學校結合在地文化，建築設計還巧妙融合了內門著名的宋江陣元素，非常有特色。（許智傑提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委邱議瑩十八日表示，高雄內門「野森動物學校」開學試營運，未來將串聯紫竹寺、旗山美濃等觀光節點，帶動東高雄整體發展。

邱議瑩說，她長期在立法院為東高雄、為內門爭取建設與資源，與陳其邁市長、市府團隊及地方攜手合作，推動內門觀光休閒園區一步步落實，如今以「野森動物學校」正式開學試營運，首日預約就秒殺，真的非常感動。

邱議瑩指出，這不只是一座動物園，而是結合生命教育、動物保育與在地文化的全新場域。她也在中央協助溝通、爭取相關政策與資源，讓建設順利推進，吸引民間專業團隊投入，為內門帶來人潮與產業動能。

立委許智傑則表示，期待已久的內門野森動物學校終於在正式試營運，這裡不是一般的學校，跟傳統動物園很不一樣，園區主打零距離互動，動物在這裡是我們的「老師」。

許智傑說，野森動物學校結合在地文化，建築設計還巧妙融合了內門著名的宋江陣元素，非常有特色。這絕對是高雄接下來最夯的親子旅遊新地標，也能帶動大旗美地區的觀光發展。