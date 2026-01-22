「野森動物學校」試營運 寒假雙園探險趣

記者古可絜／綜合報導

高雄內門全新景點「野森動物學校」試營運引發熱潮，為確保動物福利並維持遊園品質，試營運期間門票採預購制，2月份門票今日上午10時開放預購。高雄市觀光局宣布，「野森動物學校」2月份加碼推出「野森開麥啦」競賽活動，同時與「壽山動物園」共同推出「奧樂雞雙園探險記」數位體驗雙園區串聯活動，歡迎大小朋友把握週末假日、寒假與春節年假，訂票預約造訪野森動物學校和壽山動物園。

野森動物學校核心理念為「動物是老師」，強調透過近距離觀察動物的自然行為，讓遊客體會生命獨特的節奏。為進一步帶動內門觀光熱度，園區2月份同步推出「野森開麥啦」競賽活動，競賽期間自2月1日起至2月28日止，分「城市小特派」（圖文組）與「野森推廣大使」（短影音組）兩大組別。其中，野森推廣大使競賽，冠軍獎金可獨得1萬5000元。

廣告 廣告

另百萬人氣插圖角色「掰掰啾啾奧樂雞」首次跨足動物界，帶領民眾走進壽山動物園與野森動物學校，展開2月限定雙園探險記，並有摸彩活動，禮品包含55吋QLED 電視、Switch等總價值10萬元大獎。

高雄內門全新景點「野森動物學校」2月份門票將於今日上午10時開放預購。（高雄市觀光局提供）